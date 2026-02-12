Nicușor Dan, despre interzicerea rețelelor sociale pentru copii: „Să lăsăm specialiştii să dezbată, înainte de o decizie politică”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi seară, despre eventuala interzicere a rețelelor sociale pentru copii, că înainte de a se lua o decizie politică în acest sens, e necesară o dezbatere în rândul specialiștilor.

Întrebat dacă este de acord cu interzicerea accesului minorilor la reţelele sociale, fapt care a stârnit o dezbatere aprinsă în societatea românească, șeful statului a răspuns:

„E bine că avem dezbaterea asta, haideţi să lăsăm specialiştii să dezbată. Dincolo de chestiunea asta, care este de decizie, cred că sunt două lucruri mari de care noi, ca societate şi noi, ca administraţie, trebuie să ne preocupăm: unul este întreg fenomenul consumului de droguri şi aici (...) rolul DIICOT-ului este foarte important şi al doilea este cum facem să integrăm care sunt acele activităţi pe care noi, ca societate, le oferim copiilor de o anumită vârstă, părinţilor, astfel încât ei să simtă că fac parte din societate şi să nu intre pe nişte zone de dependenţe care sunt foarte periculoase la vârsta asta.”



El a afirmat că, după dezbaterile specialiştilor, politicienii trebuie să ia o decizie privind accesul copiilor la reţelele sociale.

Anterior, Salvați Copiii România a cerut interzicerea totală a accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale și introducerea unui acces condiționat pentru cei între 13 și 15 ani, doar cu acordul părinților.

Totodată, organizația a solicitat sancțiuni reale pentru platformele care permit crearea de conturi de către minori fără verificarea identității și introducerea obligatorie a educației digitale în școli.

Potrivit unui comunicat transmis vineri, un studiu realizat de organizație în decembrie 2025 arată că rețelele sociale sunt utilizate aproape universal de minori, inclusiv de copiii cu vârste între 12 și 14 ani, iar peste o treime dintre aceștia dețin profiluri publice, accesibile oricărui utilizator.

