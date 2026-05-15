Preşedintele Nicușor Dan a declarat, vineri, referitor la legea salarizării şi la discuţiile purtate în Parlament de consilierul prezidenţial Radu Burnete cu partidele, că încearcă să medieze între părţi, deşi acest demers nu este direct de responsabilitatea Administraţiei Prezidenţiale. Şeful statului s-a declarat moderat optimist că situaţia va fi rezolvată.

Întrebat, într-o conferință de presă susținută după vizita la expoziția internațională „Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA 2026”, ce mesaj a primit de la Radu Burnete după întâlnirea de la Parlament pe tema legii salarizării unice, Nicușor Dan.

El a explicat că „nu este stricta noastră responsabilitate, dar în măsura în care putem media o discuţie, o facem”.

„Prima parte a discuţiei este care să fie anvelopa, pentru că e în corelaţie cu legea bugetului şi a doua discuţie, dată fiind anvelopa, şi tot timpul discuţia asta este foarte sensibilă, cum echilibrezi grilele de venit între categorii profesionale şi ideal ca o astfel de discuţie să nu o porţi cu termenul limită la uşă. Asta e situaţia”, a completat șeful statului.

De asemenea, preşedintele Nicușor Dan a adăugat că „încercăm să mediem părţile, fără ca asta să fie responsabilitatea noastră”.

„Sunt moderat optimist că o să o scoatem la capăt”, a conchis șeful statului, referindu-se la negocierile privind legea salarizării.

