Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre faptul că nu a ajuns într-o vizită oficială în SUA, de la preluarea mandatului, că el crede că succesul sau insuccesul în materie de politică externă al unei administraţii nu se măsoară în viteza unei vizite într-un loc sau altul din lumea asta ci este de a realiza acele obiective de securitate şi politică externă pe care administraţia şi le-a propus.

„Eu cred că succesul sau insuccesul în materie de politică externă al unei administraţii nu se măsoară în viteza unei vizite într-un loc sau altul din lumea asta. Cred că succesul, şi în special în condiţiile de securitate pe care le trăim azi, succesul este de a realiza acele obiective de securitate şi politică externă pe care administraţia şi le-a propus. Şi eu cred că, în materie de securitate, România a continuat un parcurs, ca să fim foarte corecţi. A continuat un parcurs care era deja bun şi s-a consolidat foarte mult, atât în relaţia cu Statele Unite, cât şi în relaţia cu partenerii europeni”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, întrebat de ce nu a reuşit până acum o vizită oficială în SUA.

Întrebat de ce nu este de acord Preşedinţia cu desecretizarea contractului de lobby pentru spaţiul american, şeful statului a precizat că ”e un contract între două părţi, fiecare supuse unei alte legislaţii şi fiecare cu constrângerile sale de confidenţialitate”.

„În plus, anumite obiective strategice ale României în raport cu partenerul american nu e logic să fie foarte publice, ci doar enunţate generic.

Şeful statului a mai fost întrebat cum s-a simţit în momentul în care a aflat că Paolo Zampolli l-a pus pe speaker la o conferinţă de presă susţinută la un eveniment în sectorul 4?

„Am zâmbit”, a răspuns preşedintele Nicuşor Dan.

„Este o falsă dezbatere că România trebuie să aleagă între UE și SUA”

Dan a mai declarat că plata României pentru prezența trupelor americane „e un beneficiu reciproc” și că „este o falsă dezbatere că România trebuie să aleagă între UE și SUA”.

„Este un proces în curs demarat de administrația americană. Noi am trimis un chestionar înapoi în urmă cu o lună și jumătate... (despre faptul ca N. Dan i-a transmis adjunctului de la Pentagon că România este dispusă să plătească pentru trupele americane staționate la noi), e un beneficiu reciproc, însă conceptul de operațiune a administrației americane e de proiecție a forței. Este o falsă dezbatere că România trebuie să aleagă între UE și SUA. Relația transatlantică e extrem de importantă pentru România. Cât privește acțiunea noastră în UE, ați văzut vizita Ursulei von der Leyen, colaborăm pe partea de securitate la Marea Neagră și în cadrul mai larg al problematicii europene, România și Italia au coalizat cele 17 state prietene a coeziunii. România e onestă în relația cu UE”

Editor : B.E.