Video Nicușor Dan, despre măsurile guvernului privind prețul carburanților: „O să fie o scădere”. Care e termenul pentru luarea deciziei

Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Preşedintele Nicuşor Dan crede că măsurile pe care le va lua Guvernul vor duce la „o scădere sensibilă” a preţului la carburanţi: „Eu sper că până în joi să se găsească formula potrivită pe care coaliţia să-şi o asume”.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, luni seară, că este mai puţin important dacă Guvernul va decide să scadă TVA sau să reducă acciza la carburanţi, important este impactul final asupra preţurilor. Preşedintele apreciază că măsurile pe care le-a discutat cu liderii Coaliţiei, dacă vor fi asumate, ”o să fie o scădere, o să fie sensibilă”.

„Aici e o chestiune extrem de tehnică, care nu cred că interesează oamenii, că scazi acciza sau că scazi TVA-ul, când important este care este impactul pe preţ (…) Nu vreau eu să dau speranţe, să vorbesc în numele Guvernului, dar, aşa cum cred că se profilează lucrurile, o să fie o scădere, o să fie sensibilă”, a declarat, luni seară, preşedintele Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

Acesta a afirmat că deciziile din prezent se raportează la cât este acum preţul petrolului şi a evitat să comenteze scenariile în care preţul ar creşte mult mai mult: ”Haideţi deocamdată să ne raportăm la preţul petrolului de azi şi la măsurile pe care Guvernul le va lua în această săptămână. Care, aşa cum am spus, dacă discuţiile la care am participat cu ei se concretizează, vor duce la o scădere care se va simţi. Ce se va întâmpla cu preţul petrolului peste două săptămâni, peste cinci săptămâni, asta e o discuţie pe care cred că nimeni nu poate să o prevadă şi faţă de care, la momentul respectiv, se vor lua măsuri”.

Şeful statului nu crede că Guvernul a reacţionat târziu la situaţia de pe piaţa carburanţilor.

„A fost o măsură care a fost deja luată, va mai fi una foarte probabil care va fi luată săptămâna asta (…) Eu nu cred că ritmul în care Guvernul a acţionat nu a fost unul bun. Adică eu cred că a răspuns aceste crize”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă se aşteaptă la o criză de carburanţi, Nicuşor Dan a afirmat: ”Evident că atunci când pe piaţa globală ai o creştere substanţială a preţului petrolului, evident că eşti într-o criză care se reflectă pe naţional. Pentru moment, pentru moment Guvernul încearcă să ţină această criză sub control prin măsurile pe care le-a luat şi pe care le va lua”.

„A fost o Coaliţie azi, mai sunt discuţii până la şedinţa de Guvern de joi şi eu sper că până în joi să se găsească formula potrivită de pe care coaliţia să-şi o asume”, a afirmat Nicuşor Dan.

Coaliţia de guvernare a decis, luni, plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă trei luni. De asemenea, s-a decis un grup de lucru privind criza din energie şi impactul creşterii preţurilor la carburanţi, principala măsură luată în calcul fiind reducerea accizei la carburanţi.

Citește și:

EXCLUSIV Ilie Bolojan, la Digi24: Acciza, tăiată doar la motorină, fond de solidaritate din profitul companiilor petroliere. Ce spune despre PSD

Top Citite
Mojtaba Khamenei
1
Un nou mesaj de la liderul suprem al Iranului, raportat de presa iraniană. Ce a transmis...
parlament
2
Cum ar vota românii dacă ar avea loc alegeri parlamentare: AUR, pe primul loc. Ce partide...
RAF Fairford, UK - 28 Mar 2026
3
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și...
copil cu telefon mobil
4
Studiu: Copiii care petrec peste trei ore pe zi pe rețelele sociale sunt mai predispuși...
No Kings protest in New York
5
Peste 8 milioane de oameni au protestat în SUA împotriva lui Donald Trump. Manifestații...
La 20 de ani, a dat marea lovitură, dar părinții au lăsat-o fără cuvinte: au jignit-o crunt și au renegat-o! ”Dezgustător”
Digi Sport
La 20 de ani, a dat marea lovitură, dar părinții au lăsat-o fără cuvinte: au jignit-o crunt și au renegat-o! ”Dezgustător”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan
Nicușor Dan speră ca România să devină membru OECD anul acesta: „Suntem în grafic”. Ce a spus despre integrarea în zona euro
Screenshot 2026-03-30 202127
Nicuşor Dan, despre tensiunile din coaliţie: „Partidele se atacă de mult timp”. Ce spune despre un guvern minoritar
Înalta Curte de Casație. Foto: ÎCCJ
Ilie Bolojan, reacție la cererea de chemare în instanță a ICCJ: Nu Guvernul a definitivat proiectul final de buget, ci Parlamentul
benzinarie motorina pompa carburanti
Bolojan, despre reducerea accizei la combustibili: În prima etapă ne concentrăm pe motorină, aici au fost creşterile cele mai mari
roxana minzatu nicusor dan
Nicuşor Dan, discuţii cu Roxana Mînzatu, vicepreşedinte al CE, despre bugetul UE: Avem nevoie de finanţare cel puţin la nivelul actual
Recomandările redacţiei
EDITIE SPECIALA ORA 19 CF300326_03516
Ilie Bolojan, la Digi24: Acciza, tăiată doar la motorină, fond de...
Rescue teams deployed after strike hits Al Araby TV building in Tehran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 31. Trump amenință că va distruge...
ilie bolojan sedinta guvern gov ro
Bolojan nu mai are energie pentru atacurile PSD: E posibil să avem o...
comisia europeana
Ce măsuri ar putea lua Comisia Europeană în criza carburanților...
Ultimele știri
Bolojan: Va fi un an mai greu decât am estimat, cu siguranţă. Situaţia din Iran care complică foarte mult lucrurile
Bolojan: Există în coaliţie un acord pentru a crește vârsta de pensionare în sistemele de ordine publică şi siguranţă naţională
Mesajul lui Sorin Grindeanu, după ce Coaliția a prelungit plafonarea adaosului la alimente: „Mă bucur că rațiunea a învins”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii vor avea parte de noroc până la finalul lunii aprilie 2026. Urmează cea mai bună perioadă din an...
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de...
Fanatik.ro
Scandal la ANAF București: directoare acuzată de DNA de luare de mită. Ce avere a strâns Tatiana Popovici...
editiadedimineata.ro
Letonia acuză Rusia de desfășurarea unei campanii de dezinformare împotriva statelor baltice
Fanatik.ro
„O să-l vedeți director tehnic la o echipă!”. Ce va face Mircea Lucescu după retragerea de la echipa națională
Adevărul
Autoritățile iraniene au închis un lanț de cafenele din cauza paharelor de carton considerate ofensatoare la...
Playtech
Cât plăteşti în plus la un credit imobiliar: cât te costă, de fapt, apartamentul cumpărat în rate
Digi FM
O femeie s-a prezentat la spital cu dureri de spate, iar doctorii i-au sugerat eutanasierea: „Nu voiam să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Schimbare neașteptată! Anunț înainte de Slovacia - România: ”Ne-am înțeles cu ei. UEFA a permis acest lucru”
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, optimistă înainte de Eurovision 2026: "România merită, după foarte mulţi ani, un...
Film Now
Primul blockbuster real al anului 2026. Încasări de peste 300 de milioane de dolari în doar două săptămâni
Adevarul
Avertismentul oncologilor privind gătitul la air fryer: o greșeala frecventă ar putea crește riscul de cancer
Newsweek
Bolojan începe revoluția sistemului de pensii. Ce categorii de români sunt afectate? Cine pierde 2.400 lei?
Digi FM
I-au căzut fațetele dentare pe scenă, în timpul unui concurs de Miss. Reacția aplaudată a concurentei și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
Baoala „invizibilă” care poate ucide câinii în câteva ore. Veterinarii trag un semnal de alarmă
Film Now
Fiul ilegitim al lui Arnold, campion la culturism. Tatăl lui celebru l-a antrenat, după ce mulți ani n-au...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”