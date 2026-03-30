Preşedintele Nicuşor Dan crede că măsurile pe care le va lua Guvernul vor duce la „o scădere sensibilă" a preţului la carburanţi: „Eu sper că până în joi să se găsească formula potrivită pe care coaliţia să-şi o asume".



Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, luni seară, că este mai puţin important dacă Guvernul va decide să scadă TVA sau să reducă acciza la carburanţi, important este impactul final asupra preţurilor. Preşedintele apreciază că măsurile pe care le-a discutat cu liderii Coaliţiei, dacă vor fi asumate, ”o să fie o scădere, o să fie sensibilă”.

„Aici e o chestiune extrem de tehnică, care nu cred că interesează oamenii, că scazi acciza sau că scazi TVA-ul, când important este care este impactul pe preţ (…) Nu vreau eu să dau speranţe, să vorbesc în numele Guvernului, dar, aşa cum cred că se profilează lucrurile, o să fie o scădere, o să fie sensibilă”, a declarat, luni seară, preşedintele Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

Acesta a afirmat că deciziile din prezent se raportează la cât este acum preţul petrolului şi a evitat să comenteze scenariile în care preţul ar creşte mult mai mult: ”Haideţi deocamdată să ne raportăm la preţul petrolului de azi şi la măsurile pe care Guvernul le va lua în această săptămână. Care, aşa cum am spus, dacă discuţiile la care am participat cu ei se concretizează, vor duce la o scădere care se va simţi. Ce se va întâmpla cu preţul petrolului peste două săptămâni, peste cinci săptămâni, asta e o discuţie pe care cred că nimeni nu poate să o prevadă şi faţă de care, la momentul respectiv, se vor lua măsuri”.

Şeful statului nu crede că Guvernul a reacţionat târziu la situaţia de pe piaţa carburanţilor.

„A fost o măsură care a fost deja luată, va mai fi una foarte probabil care va fi luată săptămâna asta (…) Eu nu cred că ritmul în care Guvernul a acţionat nu a fost unul bun. Adică eu cred că a răspuns aceste crize”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă se aşteaptă la o criză de carburanţi, Nicuşor Dan a afirmat: ”Evident că atunci când pe piaţa globală ai o creştere substanţială a preţului petrolului, evident că eşti într-o criză care se reflectă pe naţional. Pentru moment, pentru moment Guvernul încearcă să ţină această criză sub control prin măsurile pe care le-a luat şi pe care le va lua”.

„A fost o Coaliţie azi, mai sunt discuţii până la şedinţa de Guvern de joi şi eu sper că până în joi să se găsească formula potrivită de pe care coaliţia să-şi o asume”, a afirmat Nicuşor Dan.

Coaliţia de guvernare a decis, luni, plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă trei luni. De asemenea, s-a decis un grup de lucru privind criza din energie şi impactul creşterii preţurilor la carburanţi, principala măsură luată în calcul fiind reducerea accizei la carburanţi.

Editor : B.E.