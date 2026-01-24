Nicușor Dan, despre miliardul pentru consiliul lui Trump: Pentru trei ani nu se pune problema să plătim

Participarea României la Consiliul pentru Pace este analizată de Ministerul de Externe, susține președintele țării. Nicușor Dan a declarat că, potrivit propunerii actuale, România nu ar urma să plătească un miliard de dolari pentru a face parte din inițiativă în primii trei ani.

„Analizăm compatibilitatea între modelul de cartă care este propus în momentul de faţă şi obligaţiile internaţionale pe care România şi le-a asumat semnând alte documente cum ar fi Cartea ONU. Deci asta este analiza importantă. Legat de miliardul acela, aşa cum este propunerea de cartă în momentul acesta, pentru trei ani nu se pune problema ca România să plătească. Ţările care sunt invitate, sunt invitate pentru 3 ani şi după aia mai vedem”, a declarat Nicuşor Dan, sâmbătă, la Focşani, potrivit News.ro.

Întrebat dacă va avea loc o ședință a Consiliului Suprem de Apărare al Țării, Nicușor Dan a precizat că decizia se află în acest moment în analiză la Ministerul de Externe.

”Pentru moment, analiza este la Ministerul Afacerilor Externe, pentru că ei sunt responsabili de tratatele internaţionale pe care România le-a semnat”, a precizat acesta.

România a fost invitată să devină membru al “Consiliului pentru Pace”, printr-o scrisoare adresată de preşedintele SUA Donald Trump preşedintelui Nicuşor Dan, potrivit Administrației Prezidențiale. Donald Trump a trimis o asemenea invitație mai multor state. Contribuția de un miliard de euro asigură calitatea de membru permanent în consiliul condus de președintele SUA.

Ce spune Ilie Bolojan

Premierul a explicat, într-un interviu la Digi24, că decizia trebuie luată în convergență cu statele UE și că taxa de un miliard de dolari poate fi alocată, cu condiția ca proiectul să fie justificat de interesul național și abordat în contextul economic al țării.

„România trebuie să analizeze, împreună cu țările europene, ceea ce s-a și convenit între liderii europeni vizavi de a participa la acest consiliu. În ceea ce privește suma de 1 miliard de dolari, sigur, România are posibilitatea să aloce pentru un proiect sau pentru altul un miliard de dolari, dar trebuie calculat foarte bine cum facem acest lucru, pentru că fiecare leu pe care îl alocăm într-un proiect sau altul trebuie cât se poate de clar justificat de interesul național și de situația economică în care ne găsim”, a explicat șeful Executivului.

Grindeanu: Spui da, fără rezerve

O declarație în acest sens a avut și președintele PSD și al Camerei Deputaților. Sorin Grindeanu susține că România ar trebui să devină parte a Consiliului de Pace al lui Donald Trump și consideră că pentru asigurarea securității naționale „niciodată costurile nu sunt prea mari”.

„Când principalul furnizor de securitate pentru ţara ta, în speţă pentru România, îţi adresează o invitaţie să participi la un Consiliu pentru Pace, spui da, fără rezerve şi niciodată costurile nu sunt prea mari, atâta timp cât vorbim de securitate. Bun, şi da, se găsesc sume, e vorba de un miliard, dacă nu mă înşel”, a mai adăugat președintele PSD.

