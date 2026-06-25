În contextul în care negocierile pentru susținerea unui Guvern sunt blocate, președintele Nicușor Dan a apreciat că este important ca țara să aibă un Executiv „cât mai repede”. Aflat în Polonia, șeful statului a declarat că se așteaptă la responsabilitate și ca partidele să vină cu o majoritate.

„Pentru România e important, pentru că avem miza până la 31 august a banilor din PNRR, e important să avem un guvern cât mai repede, şi, pentru că parlamentarii vor intra în vacanţă parlamentară marţi, ar fi bine să avem un Guvern până marţi. Asta e ce pot să vă spun în momentul ăsta”, a spus Nicușor Dan, după participarea la Summitul Flancului Estic.

Despre negocierile partidelor, şeful statului a spus: „Eu cred că suntem toţi oameni serioşi şi în consultarea publică pe care am avut-o acum două zile, am avut nişte declaraţii politice. Dacă punem cap la cap în mod logic acele declaraţii politice care s-au făcut în faţa dumneavoastră, rezultă de acolo cel puţin o soluţie. Am văzut în declaraţiile publice disponibilitate pentru o soluţie, cel puţin pentru o soluţie”.

Nicuşor Dan a menţionat că aşteaptă de la partide să vină cu o majoritate.

„Eu aştept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Cred că după două luni, noi toţi, cetăţenii, în ţara asta, putem să aşteptăm de la partidele politice o propunere de majoritate. (..) Din declaraţiile publice, acea soluţie care se preconiza era o soluţie de guvern minoritar, susţinută de o majoritate”, a explicat preşedintele.

Întrebat dacă se aşteaptă ca partidele să vină cu o singură variantă de premier, președintele a afirmat: „Eu mă aştept la responsabilitate. După două luni, soluţii de majoritate”.

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Editor : A.M.G.