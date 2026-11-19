Președintele Nicușor Dan a declarat joi, în cadrul unei conferințe de presă, la Berlin, că premierul Luca Niculescu trebuie să aibă o relație flexibilă cu majoritatea parlamentară „de care depinde”. „PSD are mai mult de jumătate din voturile care țin acest Guvern”, subliniază șeful statului, precizând că în acest caz e normal ca prim-ministrul să-i delege atribuții vicepremierului Marian Neacșu.

Şeful statului a precizat că „este o practică la guverne ca prim-ministrul să delege atribuţii către vicepriminiştri”.

„Toate guvernele au făcut asta. Evident că, aşa cum am spus mai devreme, primul-ministru poate să corecteze o decizie pe care viceprim-ministrul o ia într-un sens sau altul. Dar trebuie să fim foarte echilibraţi în răspuns. Orice guvern, orice prim-ministru care depinde de o majoritate parlamentară, trebuie să fie flexibil cu acea majoritate parlamentară. Aşa cum şi eu, când eram primarul Bucureştiului, eram foarte atent la cele trei partide care îmi dădeau voturile cu care să trec proiectele de hotărâri pe care să realizez diferite lucruri pe care vreau să le fac pentru oraş. Deci, şi în situaţia asta, atât timp cât PSD-ul are mai mult de jumătate din voturile care ţin acest guvern, evident că relaţia între prim-ministru şi PSD trebuie să fie una de flexibilitate”, a adăugat șeful statului, întrebat despre atribuțiile sporite primite de Marian Neacșu.

Președintele a subliniat că „orice premier din orice ţară cu arhitectură constituţională similară României, decide lucrurile care ţin de guvern. Tot timpul, într-o şedinţă de guvern, pot să fie toţi miniştrii împotrivă, premierul poate să decidă în sens contrar. Deci primul ministru este evident puternic”.

Întrebat cum l-ar caracteriza pe vicepremierul PSD Marian Neacşu, Nicușor Dan a răspuns: „Domnul Neacşu este un profesionist. Am interacţionat de mai multe ori, înainte de a fi preşedinte. Este unul care cunoaşte în detaliu administraţia românească, mecanisme, procese administrative. Dacă asta e întrebarea, asta e răspunsul.”

Explicațiile vin în contextul în care Luca Niculescu a semnat miercuri, 18 noiembrie, o decizie prin care vicepremierul Marian Neacşu primește atribuții de avizare a proiectelor ministerelor cu impact bugetar și de coordonare a activității unor portofolii din Guvern.

Mai mult decât atât, Marian Neacșu va coordona instituţiile publice şi structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului și va asigura informarea permanentă a prim-ministrului în legătură cu aplicarea prevederilor stabilite prin decizie.

Potrivit premierului Luca Niculescu, „Neacșu este unul dintre cei mai competenți, meticuloși și bine pregătiți oameni din administrația română”.

„A lucrat cu multe guverne, îl cunosc de aproximativ patru-cinci ani, de când mă ocup de aderarea la OCDE. Am lucrat foarte bine cu domnia sa. Atunci cred că era la domnul Ciucă. A lucrat cu domnul Ciolacu, a lucrat și în guvernul domnului Bolojan. Am văzut chiar oameni din opoziție care îl lăudau, îi recunoșteau meritele sale tehnice, care sunt incontestabile.

Faptul că l-am desemnat să se ocupe de avizarea actelor cu un impact bugetar în Guvern mi se pare că adaugă un filtru suplimentar, pentru că, încă o dată, suntem în perioada construirii bugetului. Avem nevoie să fim extrem de atenți la toate cheltuielile pe care le aprobăm și apoi, sigur, se ocupă și de coordonarea funcțională a unor ministere. Sunt ministerele din zona social-democrată. Este ce se întâmpla și în anii trecuți, în guvernele trecute, dar atunci, clar, erau mai mulți viceprim-miniștri și fiecare dintre ei se ocupa de partidul din care făcea parte. Cam asta este tot ce am de spus”, a mai explicat șeful Executivului.

Editor : C.L.B.