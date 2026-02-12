Nicușor Dan, despre noua amânare a CCR pentru pensiile magistraților: „Evident că este o tergiversare, o vedem cu toții”

Nicușor Dan a declarat, joi seara, că nu vrea să comenteze prea mult decizia CCR de a amâna din nou luarea unei decizii cu privire la pensiile magistraților, dar a subliniat faptul că este „evident”, că acest lucru „este o tergiversare, o vedem cu toții”.

„Nu vreau să comentez foarte mult, pentru că este o autoritate care are în mod constituțional libertatea de apreciere, însă este o problemă pe care societatea o vrea rezolvată. Este o problemă care trenează în societatea noastră de multă vreme, și eu îmi doresc o asumare din partea Curții Constituționale. Asta este, ce pot să spun în momentul ăsta”, a spus Nicușor Dan.

„Evident că este o tergiversare, o vedem cu toții”, a subliniat președintele României.

A cincea amânare la CCR pentru pensiile magistraților

Curtea Constituțională a amânat pentru a cincea oară o decizie cu privire la pensiile magistraților. Noua dată anunțată este 18 februarie.

Până acum au apărut mai multe obstacole, ultimul - judecătorul Gheorghe Stan a cerut concediu paternal. Acesta s-a prezentat însă miercuri la ședința Curții.

Instanța Supremă, condusă de Lia Savonea, vrea ca CCR să ceară lămuriri de la Curtea Europeană de Justiție.

De asemenea, o decizie este așteptată de la Curtea de Apel București în cazul primelor cereri de suspendare din funcții a doi judecători CCR.

