Exclusiv Nicușor Dan, despre numirea șefului SRI: „Va trebui să prevenim excesele pe care le-am văzut de-a lungul timpului”

sigla sri de la intrarea in institutie
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară, în direct la Digi24, că numirea unui director civil la Serviciul Român de Informații ar trebui să fie o garanție că „excesele pe care le-am văzut de-a lungul timpului” vor dispărea.

„Am avut o influență a SRI în viața noastră economică”, a spus Nicușor Dan la Digi24, când a fost întrebat despre numirea noilor șefi ai serviciilor secrete.

El a precizat că influențele SIE nu au fost atât de vizibile.

„Va trebui ca partea operativă să nu fie zdruncinată” în procesul de numire a unui nou șef, în schimb „va trebui să prevenim excesele pe care le-am văzut de-a lungul timpului”, a mai pus șeful statului.

„Un director civil ar trebui să fie garanția” că acest lucru se va întâmpla, a mai completat el.

