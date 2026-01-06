În cadrul unei conferințe de presă desfășurate după reuniunea Coaliției de Voință, Nicușor Dan a afirmați marți seară, 6 ianuarie, că are niște „oameni în cap” pentru conducerile SRI și SIE. Referitor la șefii parchetelor, șeful statului a precizat că există o procedură și că aceasta va fi lansată „zilele următoare”, adăugând că și în acest caz ar fi „firesc să existe o consultare între președinte și prim-ministru”.

Pe lângă șefiile SRI și SIE, negocerile politice care se poartă privesc și șefii parchetelor. Conform lui Nicușor Dan, coaliția de guvernare funcționează și „are în spate dorința românilor ca România să fie stabilă și pro-occidentală”.

„În ceea ce privește șefii de servicii, pentru că președintele propune și Parlamentul trebuie să voteze, nu cred că se va întâmpla să nu discutăm înainte, dimpotrivă, vom discuta astfel încât numirile să fie validate.

În ceea ce privește șefii de parchete, aici, din nou, este o procedură, care va fi lansată în zilele următoare, în care procurori care doresc să exercite aceste funcții de conducere își vor depune CV-urile. Ministrul justiției va înainta și președintele, la rândul său, va numi sau va trimite înapoi. Cred că și aici este firesc să existe o consultare între președinte și prim-ministru”.

Referitor la posibilitatea ca PSD să se opună unei posibile numiri în cadrul negocierilor, Nicușor Dan a explicat că „trebuie să diferențiem tot timpul între declarație politică și acțiune politică”.

„Declarații am văzut multe, în toate direcțiile. Acțiunea politică, până în momentul ăsta, a fost în sensul păstrării acestei coaliții. Orice fel de discuție este legitimă în momentul în care legea te obligă prin mecanismele ei ca decizia să fie împărțită. Democrația”.

Întrebat dacă are deja oameni la care se gândește pentru cele două servicii secrete, președintele a punctat: „Am niște oameni în cap. O să fie niște discuții și o să aveți niște nume. Ne mai nuanțăm”.

Citește și:

Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat de contestarea celor doi judecători CCR în contextul așteptării deciziei pe legea pensiilor speciale

Ce presupune planul de securitate pentru Ucraina. Nicușor Dan: patru piloni coordonați de câte o națiune-lider. Care e rolul României

Editor : A.M.G.