Live TV

Nicușor Dan, despre numirile la vârful serviciilor secrete: „Nu cred că a avea un șef civil e o chestiune așa de importantă”

Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan inquam george calin
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Președintele, despre un nou guvern: „Răspunsul nu e la mine, e la partide” „Cel mai bine este ca aceștia să fie din afara partidelor” Nicușor Dan, înainte să devină președinte: „Serviciile secrete au o problemă mare de control civil”

Nicușor Dan a vorbit vineri despre numirea șefilor la servicii. Șeful statului a spus că „este o chestiune la fel de grea ca formarea noului guvern”, dar că nu crede că un șef civil la aceste instituții „este o chestiune așa de importantă”. Cu două luni înainte de a fi ales președinte, el declara, la Digi24, că serviciile de informații au nevoie de o reformă și de un control civil mai puternic și critica modul în care sunt supravegheate de Parlament.

Întrebat de reporterul Observator de la Antena 1 dacă a decis ceva în legătură cu numirea șefilor la serviciile secrete, președintele a spus că nu consideră acest lucru „o chestiune așa de importantă”.

„Aici este o chestiune la fel de grea ca formarea noului guvern, pentru că necesită o majoritate parlamentară. În timpul ăsta am avut de lucrat cu serviciile. Dacă vorbim de SIE, ei mă ajută să îmi iau deciziile pe zona externă. Dacă vorbim de SRI, sunt fel de fel de chestiuni, inclusiv care țin de nefuncționarea unor instituții, chiar de corupție, de zone de interese. Nu cred că a avea un șef civil e o chestiune așa de importantă. Ce văd important la servicii este, ca și în alte părți ale administrației, că e aceeași rutină în anumite zone, aceeași rutină și delăsare care nu sunt în acord cu lumea reală”, a spus Nicușor Dan.

Președintele, despre un nou guvern: „Răspunsul nu e la mine, e la partide”

Președintele României compară numirea șefilor la servicii cu formarea unui nou guvern.

Dacă în legătură cu formarea unui nou guvern nu dorește să facă predicții, pentru că răspunsul nu este la el, și cere partidelor „să aibă disponibilitate la compromis”, afirmând că „e nevoie să terminăm această criză”, în cazul serviciilor, nominalizarea ar trebui să fie mai simplă, pentru că depinde doar de președinte, chiar dacă trebuie să treacă prin parlament pentru aprobare. Dar de când a preluat mandatul, Nicușor Dan a spus de mai multe că are o listă, însă nu a făcut nicio nominalizare pentru a fi prezentată Legislativului, spre deosebire de cele două nominalizări de premier – Eugen Tomac și Adrian Veștea.

„Cel mai bine este ca aceștia să fie din afara partidelor”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la finalul lunii ianuarie a acestui an a acestui an că va face „foarte curând” propunerile pentru şefia serviciilor de informaţii. Şeful statului susține că „cel mai bine este ca aceștia să fie din afara partidelor”, precizând totodată că „trebuie să fie oameni echilibraţi”.

„Pentru fiecare dintre aceste servicii am avut o listă lungă, o listă scurtă şi nişte discuţii şi eu sper ca foarte curând să terminăm aceste discuţii şi eu voi propune şi Parlamentul va aproba, vom avea o discuţie înainte.

Legat de numele care au apărut în spaţiul public, să ştiţi că mulţi din cei care sunt acolo sunt foarte nefericiţi că numele lor a apărut, pentru că sunt, să le spunem, prieteni de-ai lor din politică, care au făcut ca numele lor să apară şi, cumva, prin asta, şansele, cel puţin teoretice, de numire să scadă”, a declarat Nicuşor Dan.

În ceea ce priveşte zona din care va face selecţia pentru propuneri, şeful statului e de părere că opţiunile cele mai bune sunt din afara politicii.

În septembrie 2025, Nicuşor Dan spunea că „există interese, există conexiuni între persoane, există interese de afaceri, lucruri pe diverse grade, până la un anumit nivel legitime”.

„Discuţia este cu privire la controlul civil, cu privire la servicii, astfel încât societatea să fie sigură că ele se ocupă de zona de Constituţie, de atribuţii pe care le-o dă Constituţia. Şi asta este miza importantă a numirii unui şef civil”, a completat el.

Nicușor Dan, înainte să devină președinte: „Serviciile secrete au o problemă mare de control civil”

Pe 15 martie 2025, Nicușor Dan afirma, la Digi24, că serviciile de informații din România au nevoie de un control civil mai puternic și de o reformă a modului în care funcționează, susținând că SRI și SIE nu au reușit să identifice din timp probleme majore și că actualele comisii parlamentare de control nu verifică în profunzime activitatea acestora.

Întrebat dacă se teme că ar putea fi „încălecat” de servicii ca președinte, acesta a răspuns: „Și înainte de a prelua mandatul la Primăria Capitalei toată lumea paria că voi fi mâncat de sistem. Iată că am supraviețuit.”

„Serviciile secrete au o problemă de funcționare. Au o problemă de optimizare. (...) Au o problemă mare de control civil, pentru că cele două comisii de control din Parlament, SRI și SIE, nu intră deloc în substanța activității atât a SRI, cât și a SIE”, a spus la acea dată șeful statului.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
N11 TINERI DISPARUTI-COPERTA_00044
2
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două...
Clădirea Ministerului de Externe al Rusiei
3
MAE de la Moscova îi îndeamnă pe ruși să ţină cont de faptul că „R. Moldova nu mai este o...
Opening Ceremony - 67th San Sebastian Film Festival, Spain - 20 Sep 2019
4
A fost dezvăluită cauza morții actorului Sam Neill, din Jurassic Park. În aprilie era...
Jude Bellingham 
5
CM 2026. Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin...
Întâlnire de gradul ZERO: ”dușmanul” lui Donald Trump merge în SUA! Președintele american: ”O cauză pierdută”
Digi Sport
Întâlnire de gradul ZERO: ”dușmanul” lui Donald Trump merge în SUA! Președintele american: ”O cauză pierdută”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Cum a încercat Nicușor Dan să-i împace pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan: „Asta e frustrarea mea din ultimele două luni”
ID285551-INQUAM-PHOTOS-GEORGE-CALIN
Ce notează Nicușor Dan în agenda care îl însoțește în vizitele oficiale: „Mai desenează și copiii prin ea”
INSTANT_NAWROCKI_COTROCENI_DAN_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan spune că nici nu a văzut pistolul pe care l-a primit cadou de la Ergodan: „SPP mi-a spus: «o să-l păstrăm»”
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan: „Nu mă tem de suspendare, e un subiect total neserios”. Ce crede despre alegerile anticipate
bancnote de 100 de lei
DOCUMENT Ministerul Muncii a publicat proiectul noii legi a salarizării. Partidele se reunesc marți pentru decizia finală
Recomandările redacţiei
FAN sporurile-bugetarilor-ar-putea-sa-dispara-modificari-propuse-la-legea-salarizarii
Primarii și șefii CJ vor putea primi sporuri de până la 40% pentru...
Vicepremierul Oana Gheorghiu.
Oana Gheorghiu: O companie de stat încasează chirii de la alte...
grindeanu simion
Grindeanu îi pune condiții lui Simion pentru un Guvern PSD-AUR: „Sunt...
curtea de justitie UE comisia europeana
Comisia Europeană cere României reforme în justiție și în combaterea...
Ultimele știri
Atac armat în Danemarca: Un om a murit și un poliţist a fost rănit. Atacatorul este în stare gravă
Noi sporuri pentru bugetari în proiectul legii salarizării: vameșii expuși la radiații pot primi până la 10% în plus la salariu
Proiectul legii salarizării schimbă regulile pentru o categorie de bugetari: spor de 20% și plată majorată pentru munca în weekend
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce face azi Jordan Belfort, adevăratul „Lup de pe Wall Street”. După închisoare, s-a căsătorit și și-a...
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
”Am simțit că tata a fost acolo, lângă noi”. Fiica lui Diego Maradona, în lacrimi după ce Argentina s-a...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
”De ce nu m-a luat Dumnezeu pe mine?”. Mitică Dragomir, dezvăluiri cutremurătoare despre moartea fiului său...
Adevărul
SURSE Prin noua lege a salarizării, 40% dintre angajații de la stat vor câștiga bani în plus. Ce se întâmplă...
Playtech
ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor...
Digi FM
Și-a dat demisia după 25 de ani de muncă pentru a călători alături de tatăl său. Zece zile mai târziu, lumea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Alertă majoră: Spania - Argentina, finala Cupei Mondiale, este "în pericol"! Ce s-a întâmplat la New York
Pro FM
14 ani de căsnicie, doi copii și o siluetă perfectă. Elena Gheorghe impresionează în costum de baie, în prag...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colega lui Michelle Trachtenberg, detalii despre ultimii ani din viața actriței: „Cred că a ajuns să consume...
Adevarul
Fosta șefă Poliției Maramureș, implicată într-un accident, după ce a pătruns pe contrasens. Chestorul în...
Newsweek
Greșeala unui pensionar, taxată de Casa de Pensii. De ce nu i-a luat în considerare 25 ani de Grupa a II-a?
Digi FM
Răsturnare de situație pentru judecătoarea celebră pentru propoziția ”m-a sunat Lia”. Ce va face la 5 luni...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dick Van Dyke are 100 de ani și spune că acesta este secretul longevității sale. Studiile îi dau dreptate
Digi Animal World
Unii câini pot deveni „dependenți” de jucăriile lor. Ce au descoperit cercetătorii
Film Now
A murit Brenda Fricker, „doamna cu porumbei” din „Singur acasă 2”. Mesajul sfâșietor al agentului ei: „Nu va...
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...