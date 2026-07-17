Nicușor Dan, despre numirile la vârful serviciilor secrete: „Nu cred că a avea un șef civil e o chestiune așa de importantă”

Nicușor Dan a vorbit vineri despre numirea șefilor la servicii. Șeful statului a spus că „este o chestiune la fel de grea ca formarea noului guvern”, dar că nu crede că un șef civil la aceste instituții „este o chestiune așa de importantă”. Cu două luni înainte de a fi ales președinte, el declara, la Digi24, că serviciile de informații au nevoie de o reformă și de un control civil mai puternic și critica modul în care sunt supravegheate de Parlament.

Întrebat de reporterul Observator de la Antena 1 dacă a decis ceva în legătură cu numirea șefilor la serviciile secrete, președintele a spus că nu consideră acest lucru „o chestiune așa de importantă”.

„Aici este o chestiune la fel de grea ca formarea noului guvern, pentru că necesită o majoritate parlamentară. În timpul ăsta am avut de lucrat cu serviciile. Dacă vorbim de SIE, ei mă ajută să îmi iau deciziile pe zona externă. Dacă vorbim de SRI, sunt fel de fel de chestiuni, inclusiv care țin de nefuncționarea unor instituții, chiar de corupție, de zone de interese. Nu cred că a avea un șef civil e o chestiune așa de importantă. Ce văd important la servicii este, ca și în alte părți ale administrației, că e aceeași rutină în anumite zone, aceeași rutină și delăsare care nu sunt în acord cu lumea reală”, a spus Nicușor Dan.

Președintele, despre un nou guvern: „Răspunsul nu e la mine, e la partide”

Președintele României compară numirea șefilor la servicii cu formarea unui nou guvern.

Dacă în legătură cu formarea unui nou guvern nu dorește să facă predicții, pentru că răspunsul nu este la el, și cere partidelor „să aibă disponibilitate la compromis”, afirmând că „e nevoie să terminăm această criză”, în cazul serviciilor, nominalizarea ar trebui să fie mai simplă, pentru că depinde doar de președinte, chiar dacă trebuie să treacă prin parlament pentru aprobare. Dar de când a preluat mandatul, Nicușor Dan a spus de mai multe că are o listă, însă nu a făcut nicio nominalizare pentru a fi prezentată Legislativului, spre deosebire de cele două nominalizări de premier – Eugen Tomac și Adrian Veștea.

„Cel mai bine este ca aceștia să fie din afara partidelor”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la finalul lunii ianuarie a acestui an a acestui an că va face „foarte curând” propunerile pentru şefia serviciilor de informaţii. Şeful statului susține că „cel mai bine este ca aceștia să fie din afara partidelor”, precizând totodată că „trebuie să fie oameni echilibraţi”.

„Pentru fiecare dintre aceste servicii am avut o listă lungă, o listă scurtă şi nişte discuţii şi eu sper ca foarte curând să terminăm aceste discuţii şi eu voi propune şi Parlamentul va aproba, vom avea o discuţie înainte.

Legat de numele care au apărut în spaţiul public, să ştiţi că mulţi din cei care sunt acolo sunt foarte nefericiţi că numele lor a apărut, pentru că sunt, să le spunem, prieteni de-ai lor din politică, care au făcut ca numele lor să apară şi, cumva, prin asta, şansele, cel puţin teoretice, de numire să scadă”, a declarat Nicuşor Dan.

În ceea ce priveşte zona din care va face selecţia pentru propuneri, şeful statului e de părere că opţiunile cele mai bune sunt din afara politicii.

În septembrie 2025, Nicuşor Dan spunea că „există interese, există conexiuni între persoane, există interese de afaceri, lucruri pe diverse grade, până la un anumit nivel legitime”.

„Discuţia este cu privire la controlul civil, cu privire la servicii, astfel încât societatea să fie sigură că ele se ocupă de zona de Constituţie, de atribuţii pe care le-o dă Constituţia. Şi asta este miza importantă a numirii unui şef civil”, a completat el.

Nicușor Dan, înainte să devină președinte: „Serviciile secrete au o problemă mare de control civil”

Pe 15 martie 2025, Nicușor Dan afirma, la Digi24, că serviciile de informații din România au nevoie de un control civil mai puternic și de o reformă a modului în care funcționează, susținând că SRI și SIE nu au reușit să identifice din timp probleme majore și că actualele comisii parlamentare de control nu verifică în profunzime activitatea acestora.

Întrebat dacă se teme că ar putea fi „încălecat” de servicii ca președinte, acesta a răspuns: „Și înainte de a prelua mandatul la Primăria Capitalei toată lumea paria că voi fi mâncat de sistem. Iată că am supraviețuit.”

„Serviciile secrete au o problemă de funcționare. Au o problemă de optimizare. (...) Au o problemă mare de control civil, pentru că cele două comisii de control din Parlament, SRI și SIE, nu intră deloc în substanța activității atât a SRI, cât și a SIE”, a spus la acea dată șeful statului.

Editor : Liviu Cojan