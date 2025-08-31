Live TV

Captură foto: Administrația Prezidențială

Nicușor Dan a declarat, duminică la Chișinău, că în momentul în care va face propunerile oficiale la șefia SRI și SIE se va asigura că Parlamentul le va vota. „Până atunci suntem la nivel de speculaţii”, a mai spus președintele care a precizat că nu va dezvălui discuțiile din culise, importantă fiind stabilitatea României.

„Pentru toată discuția privind șefii serviciilor, în moomentul în care va exista un o înțelegere între mine și reprezentanții majorității din Parlament, o să aveți vești. Până atunci suntem la nivel de speculații”, a afirmat Nicușor Dan, întrebat dacă are susținerea coaliției pentru propunerile făcute la șefia SRI și SIE, duminică la Chișinău.

Chestionat cum a făcut analizele privind oamenii pe care îi va propune, în funcție de CV, șeful statului a răspuns: „Până la momentul la care, cum v-am spus, va exista o înțelegere, pentru că nu suntem...”.

„Cred că stabilitatea este importantă pentru România în momentul ăsta. Nu suntem în într-o situație în care să ne permitem să facem jocuri - președinte trimite Parlamentul refuză. Deci, în momentul în care o să fac propunerea oficială, o să fiu sigur că Parlamentul va vota și până în momentul acela, de la mine nu o să aveți informații despre ce am discutat în culise”, a adăugat el.

Întrebat dacă poate confirma numele apărute în spațiul public pentur șefia serviciilor, președintele Dan a replicat: „Până la momentul respectiv de la mine nu o să obțineți mai multe informații”.

Pe 30 iulie, Nicușor Dan anunța că în următoarele săptămâni vor fi numiţi şefii SRI şi SIE.  El a precizat că acest lucru se va întâmpla după ce va avea o discuţie cu partidele și a adăugat că are deja trei, patru nume pe listă, pentru cele două funcţii.

Gabriel Zbârcea, Gabriel Lazurca, Florin Vlădică şi Mircea Abrudean sunt nume vehiculate în spaţiul public pentru conducerea Serviciului Român de Informaţii şi a Serviciului de Informaţii Externe.

Postul de director al SRI este vacant încă din vara anului 2023, după demisia lui Eduard Hellvig.

În cazul SIE, actualul director, Gabriel Vlase, e contestat public. G4Media a dezvăluit că şeful SIE a zburat la Abu Dhabi pentru a urmări Marele Premiu de Formula 1, care a avut loc pe 8 decembrie 2024. În acele zile, CCR tocmai decisese anularea alegerilor prezidenţiale din cauza interferenţelor străine în procesul electoral.

În replică, atât SIE cât și şeful comisiei parlamentare pentru controlul SIE, Mihai Weber (PSD), au susținut că deplasarea lui Gabriel Vlase a fost „o misiune externă”.

Nicușor Dan a făcut, duminică, o vizită în Republica Moldova, de Ziua Limbii Române, președintele participând la mai multe evenimente culturale împreună cu Maia Sandu.

