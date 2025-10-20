Nicuşor Dan, despre o demisie a lui Bolojan: „Nicidecum”. Când spune președintele că va fi rezolvată problema pensiilor magistraților

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre demisia din funcția de premier Ilie Bolojan în contextul neconstituționalității legii privind pensiile speciale ale magistraților decisă de CCR, că „nicidecum” nu este cazul pentru un astfel de gest. Șeful statului a adăugat că reforma pensiilor de serviciu este o problemă de justiţie socială care va fi rezolvată în 2025, iar toate cele patru partide şi minorităţile naţionale au o părere convergentă pe subiectul ăsta.

„Nicidecum, am spus asta de mai multe ori. Dreptul e o ştiinţă respectabilă, numai că interpretările, tocmai pentru că textul de lege nu poate să prevadă toată posibilitatea de situaţii care apare în viaţa reală, textul de lege este interpretabil. Şi atunci se întâmplă că unii se interpreteze aşa, unii se interpreteze invers, Guvernul să fi interpretat că legea poate să fie dată fără aviz, unii judecători au spus că aşa e, alţii au spus că nu e aşa. Nu e o chestiune aşa de importantă încât un Guvern să-şi dea demisia”, a declarat Nicușor Dan, luni seară la Antena 1, întrebat dacă premierul ar trebui să demisioneze în urma deciziei CCR prin care a fost respinsă reforma pensiilor magistraţilor, scrie News.ro.

Şeful statului a mai spus că legea spune că trebuie să ai aviz, dar legea nu spune cât timp trebuie să aştepţi pentru un aviz.

„Constituţia nu spune în cât timp trebuie să vină avizul ăsta... iar judecătorii se raportează strict la Constituţie... Şi atunci întrebarea este care este termenul rezonabil în care aştepţi avizul dacă avizul ăsta nu vine”, a completat președintele României.

N. Dan, despre reforma pensiilor magistraților: Cele 4 partide din coaliție și minoritățile au o părere convergentă

„Este un moment emoţional, pentru că a fost multă aşteptare publică pe legea asta, au fost mai multe variante în ultimii ani care, tot aşa, au avut diverse problemele, unele au fost declarate neconstituţionale de asemenea, însă ce e important, în opinia mea, este că există voinţă la nivelul coaliţiei de guvernare pentru ca această problemă să fie rezolvată. Azi, Curtea Constituţională a găsit şi respectăm deciziile Curţii Constituţionale, o obiecţie de formă, nu s-a aşteptat un aviz, au ieşit deja câţiva din reprezentanţii coaliţiei care au spus că vor reveni cu un proiect care să complinească acest aviz”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, despre decizia Curţii Constituţionale privind pensiile magistraţilor.

„Mesajul meu pentru românii care se uită la noi este că asta este o problemă, faptul că pensiile sunt egale cu salariul şi nu stimulează oamenii să rămână să muncească, ci stimulează să iasă din sistem exact când sunt în putere, e o problemă pentru sistemul de justiţie şi e o problemă de justiţie socială şi ea va fi rezolvată”, a spus Nicuşor Dan, la Antena 1.

Şeful statului a precizat că a asistat la mai multe discuţii în coaliţia de guvernare pe subiectul ăsta.

„Pot să vă spun că toate cele patru partide şi minorităţile naţionale au o părere convergentă pe subiectul ăsta şi eu cred că în cursul anului 2025 problema asta va fi rezolvată”, a conchis Dan.

