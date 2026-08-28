Live TV

Nicuşor Dan, despre o eventuală provocare a Rusiei la adresa NATO: Există această ipoteză, dar nu sunt informaţii care să o susţină

Data publicării:
nicusor dan profimedia
Nicușor Dan. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că liderii politici ai statelor europene au discutat, în ultimele trei-patru luni, în diverse formate despre ipoteza în care Rusia ar provoca state din NATO, însă subliniază că „pentru moment nu există informaţii care să susţină” această ipoteză.

Nicuşor Dan a fost întrebat, joi seară, într-o conferinţă de presă la Chişinău, dacă a primit rapoarte din partea serviciilor de informaţii sau din partea unor parteneri externi cu privire la un eventual risc ca Rusia să provoace NATO şi să devină, astfel, o ameninţare la adresa României, relatează News.ro.

„Există această discuţie începută în urmă cu 3-4 luni la nivel de lideri în diverse formate, dar nici eu, nici serviciile, nici partenerii nu avem mai multe informaţii decât atât. Adică într-o logică politico-geopolitică există această ipoteză de escaladare din partea Rusiei, dar pentru moment nu există informaţii care să o susţină, la toţi cei cu care am vorbit până la moment”, a răspuns şeful statului, potrivit News.ro.

Nicuşor Dan a afirmat că Rusia este considerată de mulţi ani o ameninţare, iar în acest context NATO, şi România ca parte a Alianţei, sunt pregătite să se apere.

„NATO este o alianţă defensivă şi România, ca parte a NATO... Rusia este o ameninţare pentru ţările din flancul estic de cel puţin 10 ani, de la Crimeea, şi pregătirea defensivă a României, pregătirea defensivă a ţărilor din flancul estic, pregătirea defensivă a NATO, la asta se referă”, a adăugat preşedintele.

El a arătat că România intenţionează să colaboreze cu Ucraina şi Republica Moldova pentru producţia de echipament militar.

„În SAFE avem cele 200 de milioane de euro pentru drone pe care să le folosim împreună cu Ucraina. Şi în al doilea rând, pe câteva componente de echipament avem această intenţie şi cu Ucraina şi cu Republica Moldova”, a afirmat Nicuşor Dan.

Preşedintele a vorbit şi despre colaborarea dintre România şi Republica Moldova în vederea gestionării situaţiei provocate de dronele care intră neautorizate în spaţiile aeriene ale celor două ţări.

În acest context, şeful statului a arătat că gestionarea acestor situaţii este un element de noutate pentru toate statele din flancul estic al NATO.

„În momentul de faţă există un protocol prin care România şi Republica Moldova schimbă date. Ca să dobori o dronă, când ai o astfel de ameninţare, trebuie mai întâi să o vezi şi după aceea să o dobori, sunt două faze distincte. În ceea ce priveşte observarea, partea de radar, există un schimb de informaţii care este permanent între Republica Moldova şi România şi putem să spunem că, atunci când le vedem noi, le vede şi Republica Moldova. În ceea ce priveşte capacitatea de a le da jos, aici fiecare dintre ţări - şi nu vorbesc doar de România şi Republica Moldova, ci vorbesc de toate ţările pe flancul estic care sunt afectate - niciuna dintre ele nu are întreaga capacitate pentru a acoperi întreg teritoriul şi fiecare dintre ele încearcă să îşi optimizeze acolo unde simte că riscul este mai mare. Dar este un fenomen relativ recent, noi vorbim de asta de acum un an, un an şi jumătate, deşi ele se folosesc în război de mai mult timp, dar nu veneau în ţările noastre. Şi sunt progrese mari. Acum patru luni România nu doborâse niciuna, între timp a doborât patru. Acum şase luni nu aveam radarele pe care le avem azi. Deci, vorbesc de toate ţările pe flancul estic, progresăm, încercăm să facem faţă unui fenomen care este nou”, a subliniat Nicuşor Dan.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Steag China
1
China îşi îndeamnă cetăţenii să plece „cât mai repede” din Eswatini, singurul stat...
baba rusia
2
O pensionară de 70 de ani a fost condamnată la 15 ani de închisoare în Rusia pentru că a...
liliana ruse
3
Jurnalista Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Ilie Bolojan privind citostaticele...
Sfinții Mucenici Adrian și Natalia 2026. Foto Getty Images
4
Sărbătoare în calendarul ortodox: Doi sfinți importanți sunt cinstiți pe 26 august. Cui...
kirilo budanov
5
Numele lui Kirilo Budanov, șeful de cabinet al lui Zelenski, apare în înregistrări legate...
Video Andrei Bordeianu, transportat de urgență la spital: ”Să ne rugăm pentru el”. Au apărut imaginile ”horror” cu accidentul
Digi Sport
Video Andrei Bordeianu, transportat de urgență la spital: ”Să ne rugăm pentru el”. Au apărut imaginile ”horror” cu accidentul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan presidency ro
Președintele evită să spună cine este responsabil pentru eşecul adoptării legii salarizării: „Fiecare şi-o doreşte în alt fel”
sri inquam octav ganea
Nicuşor Dan explică de ce nu a numit până acum un şef la SRI. Președintele nu dă un termen, dar spune în ce condiții o va face
nicusor dan
Când face Nicușor Dan desemnarea viitorului premier. „Nu văd susținere pentru un Guvern cu miniștri tehnocrați”
nicusor dan inquam george calin
Nicușor Dan, întrebat dacă îl demite pe șeful SPP: „Domnul Pahonțu nu este în această situație”
John Ratcliffe
NY Times: Șeful CIA a mers la Moscova pentru a prezenta situația sumbră a Rusiei, de teamă că lui Putin i se ascunde adevărul
Recomandările redacţiei
nava lovita
O navă a luat foc și s-a scufundat în Marea Neagră. 12 oameni au fost...
Vladimir Putin și Donald Trump.
Putin „nu va ataca un teritoriu al NATO”, dă asigurări Trump. „Am...
procuror
Procurorul George Bucurică, dat în urmărire după ce ÎCCJ a emis...
Peter Magyar,
Magyar, nou mesaj ironic: „Paks e la capacitate maximă. Centrala...
Ultimele știri
Locuitorii din Herson, îndemnați să părăsească oraşul din cauza atacurilor ruseşti: „Situaţie de securitate extrem de dificilă”
Universitatea Craiova, eliminată din Europa League după ce a fost învinsă dramatic de Ararat-Armenia, la Erevan
„Moscova a eșuat.” Premierul Armeniei, Nikol Pașinian, ia încă o decizie care poate înfuria Rusia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii scapă, în sfârșit, de 2 ani de greutăți și sacrificii. Din 28 august începe o perioadă complet...
Cancan
Părinții Victoriei, îngenuncheați de durere lângă sicriu. Mihaela și Cazimir Ionescu, devastați după...
Fanatik.ro
Avem urnele pentru Universitatea Craiova. Tragerea la sorți grupe UEFA Conference League 2026 live video
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
„Craiova este despre destin, nu despre fotbal”. Editorial Marius Mitran după nemiloasa eliminare a...
Adevărul
Adolescentul agresor din Galați care a înjunghiat un bărbat de 7 ori în parc era fotbalist și a fost dat...
Playtech
Primele țări care vor trebui să oprească Rusia în cazul unui atac. Planul pentru apărarea Europei, aşa va...
Digi FM
Cum își câștigă Marian Godină banii după demisia din Poliția Română. Are mai multe surse de venit
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Florin Tănase și-a găsit echipă, după ce ar fi decis să plece de la FCSB
Pro FM
"Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund, nu o neg". Ce i-a lăsat Paulei Seling un gust amar după ce și-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
"Au vrut să-mi facă terapie cu electroșocuri". Fosta soție a lui Bradley Cooper, despre coșmarul vieții ei
Adevarul
Cum s-a produs dezastrul din Nepal: prăbușirea unui ghețar a declanșat o viitură care a distrus sate întregi
Newsweek
Când intră pensia, indemnizația de handicap, alocația în septembrie? Care sume vor fi plătite în avans?
Digi FM
Aryna Sabalenka, apariție spectaculoasă la US Open. Rochia transparentă a fost eclipsată de bijuteriile de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson nu a dormit niciodată cu iubita lui, deși sunt împreună de patru ani. Motivul surprinzător...
Digi Animal World
Câinele tău este mereu agitat? 6 semne care pot indica mai mult decât o simplă energie
Film Now
A ales o viață de „pustnică”, dar a revenit după 2 ani. Cine este actrița care a atras toate privirile la...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja