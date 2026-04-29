Video Nicușor Dan, despre o posibilă reunificare cu Republica Moldova: „România este pregătită”

Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău.
Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, că „România este pregătită” în eventualitatea în care cetățenii din Republica Moldova ar susține un proiect de reunificare, după ce președinta de la Chișinău, Maia Sandu, a reluat în spațiul public acest subiect. 

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reluat recent tema reunificării țării sale cu România, spunând că aceasta ar permite Chișinăului să adere mai repede la Uniunea Europeană.

Întrebat despre acest subiect, șeful statului, Nicușor Dan, a spus că „România este pregătită”.

„Din partea României cred că nu s-a schimbat nimic față de votul în unanimitate al Parlamentului din 2018, care a spus că România este pregătită în orice moment în care cetățenii din Republica Modlova vor dori”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a precizat că depinde de „aspirațiile, dorințele democratice ale cetățenilor Republicii Moldova, pe care, evident, le respectăm”.

Șeful statului a mai afirmat și că „dacă va exista majoritate pentru acest proiect, noi suntem gata”. 

Maia Sandu a declarat, într-un interviu acordat ziarului Le Monde, că reunificarea cu România ar permite Moldovei „să adere mai repede la UE” și ar ajuta Chișinăul. Ea a subliniat că „o astfel de decizie trebuie luată de majoritatea cetățenilor”.

