Nicușor Dan, despre racheta iraniană doborâtă de apărarea NATO din Turcia: „Suntem absolut protejați”

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, întrebat care sunt riscurile de securitate asupra bazelor militare din România, în contextul în care apărarea NATO din Turcia a doborât ieri o rachetă iraniană, că „nu există motive de îngrijorare în acest moment”.

„Absolut protejaţi. Deci, nu există niciun motiv de îngrijorare în acest moment. Evident că, în contextul de escaladare în zona Golfului, s-a ridicat gradul de alertă în bazele militare americane, peste tot în lume, dar asta este tot. Deci, nu există niciun motiv de îngrijorare”, a declarat șeful statului, la Varșovia.

Oficialii turci au declarat miercuri că racheta a plecat din Iran, a traversat spaţiul aerian al Irakului şi Siriei şi se îndrepta spre spaţiul aerian turc înainte de a fi distrusă.

Președintele turc Recep Erdogan a declarat că țara sa „ia toate măsurile de precauție necesare” în consultare cu aliații din NATO și emite „avertismente în termenii cei mai clari pentru a preveni repetarea unor incidente similare”.

Un oficial de la Ankara a declarat ieri pentru AFP că Turcia „nu era ținta rachetei” lansate din Iran. „Credem că viza o bază militară” din Cipru, „dar că a deviat de la traiectoria sa”, a spus oficialul sub protecția anonimatului.

Incidentul este considerat prima dată când forţele NATO interceptează o rachetă iraniană îndreptată spre spaţiul aerian al unei ţări membre, de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu la sfârşitul săptămânii trecute.

Liderii militari ai Iranului susţin însă că nu au lansat nicio rachetă către Turcia, a relatat presa de stat Fars.

„Forţele Armate ale Republicii Islamice Iran respectă suveranitatea ţării vecine şi prietene, Turcia, şi neagă orice lansare de rachetă către teritoriul acesteia”, a transmis Statul Major al Forţelor Armate iraniene, potrivit sursei citate.

