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Nicuşor Dan, despre raportul privind anularea alegerilor: „Dacă l-am promis, o să-l avem”. Ce a spus preşedintele în ultimul an

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Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Din articol
Nicuşor Dan: Încălcarea legislaţiei electorale, motiv suficient pentru anularea alegerilor „O să avem un raport complet, într-un termen rezonabil” În aprilie, preşedintele spunea că 90% dintre informaţii pot fi făcute publice Termenele anunţate pentru raport s-au schimbat CCR a anulat primul tur al alegerilor prezidenţiale

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri seară, referitor la publicarea raportului privind anularea alegerilor prezidenţiale din 2024, că, înainte de începerea actualei crize politice, acesta era unul dintre primele trei lucruri de care se ocupa. Şeful statului a dat asigurări că raportul va fi făcut public, întrucât şi-a asumat acest lucru.

Întrebat, într-o conferinţă de presă susţinută la Ambasada României din Praga, când va fi prezentat raportul promis pe tema alegerilor prezidenţiale anulate, mai ales în contextul în care fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu a fost plasat în arest pentru 30 de zile, preşedintele a răspuns: „Evident că l-am promis şi, dacă l-am promis, o să-l avem. Poate multe lucruri ar fi trebuit să se întâmple dacă n-am fi avut această criză de cinci luni, care ne-a dus pe toţi înapoi în lucrurile în care ne angrenasem, şi pot să vă spun că, înainte de începerea acestei crize politice, era unul din primele trei lucruri de care mă ocupam”.

Nicuşor Dan: Încălcarea legislaţiei electorale, motiv suficient pentru anularea alegerilor

În 14 septembrie, întrebat despre acelaşi subiect, Nicuşor Dan afirma că încălcarea legislaţiei electorale privind finanţarea reprezintă un motiv suficient pentru anularea alegerilor din 2024, relatează News.ro. El spunea, de asemenea, că a existat o influenţă rusă în acea perioadă, pentru care Parchetul General a prezentat dovezi.

Preşedintele preciza atunci că raportul privind anularea alegerilor urma să fie prezentat după ce toate informaţiile vor fi accesibile cetăţenilor.

„Legat de alegerile anulate, în mod evident a fost încălcată legislaţia electorală cu privire la finanţare. Asta este o certitudine şi este un motiv suficient pentru anularea alegerilor. În momentul în care un candidat cheltuie în mod netransparent mai mulţi bani decât contracandidaţii, viciază procesul electoral şi e un motiv suficient pentru anulare", a declarat Nicuşor Dan, într-un interviu pentru Euronews.

El s-a referit şi la influenţa rusă din acea perioadă.

„În ceea ce priveşte influenţa rusă, a existat un punct de vedere oficial al Parchetului General, cu nişte dovezi pe care toată lumea le poate verifica, că a existat o influenţă rusă. Bineînţeles că toate lucrurile astea sunt extrem de tehnice, e vorba de campanii, de site-uri în oglindă, care repetă nişte... Deci sunt nişte chestiuni tehnice”, declara Nicuşor Dan.

Preşedintele a subliniat că informaţiile trebuie prezentate într-o formă accesibilă publicului larg.

„Acele elemente pe care le ştim deja, plus altele la care tot lucrăm şi pe care le-am găsit între timp şi pe care încă nu sunt făcute publice, în momentul în care le vom face publice, ele să fie accesibile pentru un cetăţean român care... repet, nu e asta treaba lui să facă conexiuni între tipuri de informaţii care sunt foarte tehnice. Aici este de fapt miza şi ăsta e motivul pentru care încă nu am ieşit cu un raport fie despre anularea alegerilor, fie despre toată influenţa rusă pe spaţiul comunicaţional românesc”, a mai transmis preşedintele Nicuşor Dan.

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„O să avem un raport complet, într-un termen rezonabil”

Pe 6 iunie, Nicuşor Dan spunea că România va avea un raport complet într-un termen pe care îl considera rezonabil. Preşedintele afirma atunci că îşi doreşte închiderea acestui capitol şi o prezentare de ansamblu a evenimentelor.

„Există mai multe variante de lucru. În tot timpul acesta, au existat şi colective şi rapoarte sectoriale pe ce s-a întâmplat, o să avem un raport complet. Nu o să vă dau acum în termen, dar într-un termen rezonabil din momentul ăsta”, a răspuns şeful statului.

„Şi eu sunt nerăbdător să închidem acest capitol din istoria noastră recentă. Pot să vă spun două lucruri, înainte. Din punct de vedere juridic, chestiunea este clară, adică am avut un candidat care a încălcat flagrant legea electorală românească, şi în felul ăsta s-a pus într-o situaţie de neechitate faţă de toţi ceilalţi candidaţi. Asta este partea juridică”, a precizat Nicuşor Dan.

În ceea ce priveşte influenţa rusă, preşedintele făcea referire la un raport al Parchetului General despre implicarea unor companii ruseşti.

„Ce îmi doresc eu de la acest raport este să avem o poză mai generală care, în momentul în care va exista, va fi mult mai uşor de înţeles de o categorie largă a populaţiei. Ăsta este scopul meu. În loc să dăm nişte demonstraţii A implică B, B implică C care pot să fie, care sunt relativ tehnice, să dăm poza generală. Şi când o să dăm poza generală, atunci vă asigur că multă lume o să spună da, avem o influenţă rusă”, a menţionat preşedintele.

În aprilie, preşedintele spunea că 90% dintre informaţii pot fi făcute publice

Pe 16 aprilie, Nicuşor Dan declara că România este, în opinia sa, ţinta unui război hibrid al Rusiei de cel puţin 10 ani şi că Călin Georgescu a fost susţinut de o infrastructură creată de Federaţia Rusă.

Preşedintele afirma, de asemenea, că cea mai mare parte a informaţiilor pe care le deţine în legătură cu alegerile poate fi făcută publică.

„90% din lucrurile pe care le ştiu pe alegeri sunt lucruri care pot să fie făcute publice şi pe care le vom face publice într-un mod sistematic”, a mai afirmat Nicuşor Dan, el amintind că în luna ianuarie sau februarie anul acesta, Parchetul general a ieşit cu un raport care dovedeşte că nişte agenţii ruse de publicitate au lucrat pentru Călin Georgescu.

„Acel raport pe care noi vom ieşi va pune împreună multe lucruri, mai multe decât raportul pe care l-a făcut domnul Florenţa, dar, dacă vreţi un răspuns la întrebarea ce a fost sau nu a fost Rusia în campania lui Georgescu, răspunsul ăsta l-a furnizat deja raportul lui Florenţa”, a menţionat Nicuşor Dan, adăugând că vor fi nişte lucruri noi.

Întrebat despre momentul prezentării raportului, Nicuşor Dan spunea că acesta va fi făcut public în cursul anului.

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Termenele anunţate pentru raport s-au schimbat

Pe 9 decembrie 2025, Nicuşor Dan declara că statul român trebuie să explice cât mai detaliat circumstanţele anulării alegerilor şi estima că acest lucru se va întâmpla în două-trei luni.

„Suntem de acord cu faptul că statul român trebuie să explice cât mai detaliat, cu cât poate, momentul anulării alegerilor. Am spus că ceva de ordinul 2-3 luni din momentul ăsta o să o facem, până aici suntem absolut de acord”, a spus şi la acel moment Nicuşor Dan.

Anterior, pe 3 decembrie 2025, preşedintele afirma că raportul ar putea fi prezentat la sfârşitul lunii ianuarie. El spunea că, între timp, a crescut nivelul de conştientizare privind campania de dezinformare atribuită Rusiei.

„Poate sfârşit de ianuarie, aşa, ca să dăm un termen aproximativ”, a spus Nicuşor Dan.

La 30 septembrie 2025, şeful statului afirma însă că informaţiile disponibile nu ofereau încă o imagine completă asupra evenimentelor din noiembrie.

„Probabil că ne mai trebuie câteva luni. În momentul în care o să avem imaginea completă a ce s-a întâmplat în noiembrie, voi ieşi public”, a subliniat el.

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CCR a anulat primul tur al alegerilor prezidenţiale

Pe 6 decembrie 2024, Curtea Constituţională a anulat primul tur al alegerilor prezidenţiale, în urma căruia se calificaseră în finala prezidenţială Călin Georgescu şi Elena Lasconi, şi a dispus reluarea întregului proces electoral.

De la preluarea mandatului, preşedintele Nicuşor Dan a promis prezentarea unui raport complet privind anularea alegerilor prezidenţiale. Documentul nu a fost făcut public până în prezent.

Editor : Ana Petrescu

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