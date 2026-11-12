La finalul conferinței de presă, președintele Nicușor Dan a fost interpelat în legătură cu Lucian Pahonțu și prezența acestuia, încă, la șefia SPP. Relatăm dialogul între jurnalistul Radio România și președintele Dan, care a argumentat că atât la Primărie, cât și la Cotroceni „nu a venit să ofere răzbunare”.

Bogdan Isopescu: „Înainte a veni la acest summit, am avut curiozitatea să mă uit în istoria postdecembristă, în statele din jumătatea de est a Europei, unde au mai existat astfel de cazuri - Germania, Polonia, cu care ne-am vrea să ne comparăm. Să știți că nu prea este cazuri în care un angajat al unei structuri de forță [să se mai afle în funcție]. [Pahonțu] a participat, a stat în mașină, fie că a dormit sau nu, dar nu a primit comandă de a interveni, dar a fost în structurile de forță la Revoluția din România. Pentru un astfel de de caz, în Polonia au fost demisii, și nu numai în Polonia, în Germania, în momentul în care au fost aflate aceste informații. Dincolo de acest lucru și dincolo de uman, există oameni, mame ai căror copii au murit la Revoluție. Acea generație sunt de vârsta dumneavoastră, a mea. În momentul în care aud de acest scandal, vă identifică pe dumneavoastră cu pușca care a stat în spate.”

Nicușor Dan: „Care pușcă?”

Bogdan Isopescu: „Prin domnul Pahonțu. Este o metaforă.”

Nicușor Dan: „Deci cred că oamenii ăia nu au fost omorâți de niște metafore.”

Bogdan Isopescu: „Nu [au fost omorâți] de niște structuri de forță, iar din acea structură de forță făcea parte și domnul Pahonțu. De ce vă agățați de domnul Pahonțu?”

Nicușor Dan: „Întrebarea adevărată pe care dumneavoastră mi-o puneți este: nu vreți să ne oferiți puțină răzbunare? Eu nu am venit aici, după cum nu am mers nici la Primăria Capitalei pentru a răzbuna. Mandatul meu este să răspund niște lucruri în ordine și cred că este enorm, enorm de mult de făcut în direcția asta.”

Bogdan Isopescu: „Mă scuzați, nu trebuie să spuneți că eu cer răzbunare. Eu v-am dat niște exemple din Europa unde oamenii au demisionat pentru lucruri mai mici.”

Editor : Sebastian Eduard