Nicușor Dan, despre relocarea trupelor SUA în Europa: „România își dorește oricât de mulți soldați americani” 

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, în cadrul conferinței de presă de la Summitul B9, referitor la relocarea unor militari americani din Europa către alte state europene, că „România își dorește oricât de mulți soldați americani” iar „în măsura în care domniile lor vor considera că pentru apărarea colectivă România este o gazdă bună, vom fi foarte fericiți să o facem”.

„România își dorește oricât de mulți soldați americani. Suntem cam la 1.500 acum, după episodul de acum o lună și jumătate. Avem baza militară de la Mihail Kogâlniceanu, care este o investiție etapizată de 4 miliarde de euro în anii următori. Însă în niciun fel de atitudine incorectă față de partenerii europeni. Este o decizie care ține strict de SUA. În măsura în care domniile lor vor considera că pentru apărarea colectivă România este o gazdă bună, vom fi foarte fericiți să o facem”, a spus Nicușor Dan.

Cel puțin cinci țări NATO de pe flancul estic al Europei se grăbesc să solicite prezența trupelor americane pe teritoriul lor, după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că va retrage 5.000 sau mai mulți soldați din Germania. Polonia, Estonia, Lituania, Letonia și România și-au exprimat interesul de a găzdui mai multe trupe americane, atât prin declarații publice, cât și prin demersuri private. Această inițiativă vine după ce liderul de la Casa Albă a anunțat reducerea prezenței militare în Germania la începutul acestei luni, pe fondul unei dispute tot mai aprinse cu Berlinul — declanșată de comentariile cancelarului Friedrich Merz, potrivit cărora Teheranul ar fi „umilit” Washingtonul prin tacticile sale de negociere în conflictul cu Iranul, relatează Politico. 

