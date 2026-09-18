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Video Nicuşor Dan, despre riscul ca România să fie retrogradată la „junk”: Trebuie să-şi păstreze statutul de ţară recomandată investiţiilor

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Foto: GettyImages
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Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, despre riscurile ca România să primească calificativul junk, că e mai bine să ai o predictibilitate guvernamentală decât situaţia de azi, însă, cu cifrele financiare pe care le avem azi, România este o ţară care trebuie să-şi păstreze statutul de ţară recomandată investiţiilor.

„M-am întâlnit cu mai mulţi investitori, reprezentanţi ai Fondurilor, ai băncilor care au expunere pe România, deci care au împrumutat România, şi am încercat să le spun lucrul cel mai important, că în chestiunile care contează, există acord politic, aşa cum am dovedit şi pe PNRR şi pe SAFE şi pe lucrurile importante care s-au întâmplat în Parlament, toate lunile astea”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, în Ucraina, despre riscul ca România să primească calificativul de junk.

„Evident, e mai bine să ai o predictibilitate guvernamentală decât situaţia de azi, însă, din nou vreau să subliniez, din perspectiva României, cu cifrele financiare pe care le avem azi, România este o ţară care trebuie să-şi păstreze statutul de ţară recomandată investiţiilor”, a menţionat preşedintele.

Întrebat care ar fi primele măsuri pe care viitorul guvern ar trebui să le ia, preşedintele a spus că „situaţia macrofinanciară este mult mai bună acum decât acum un an şi trei luni când a fost instalat guvernul Bolojan”.

„Acum, nu este o chestiune de măsuri financiare imediate, cum a fost din păcate situaţia atunci. Chestiunea este de timp. În momentul acesta noi trebuie să facem o rectificare, pentru că sunt instituţii care nu au bani pentru funcţionare şi trebuie, tocmai pentru a da predictibilitate în relaţia cu pieţele financiare, să reuşim să negociem, să votăm bugetul 2027 până la sfârşitul acestui an”, a explicat şeful statului.

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Editor : C.A.

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