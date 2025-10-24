Live TV

Video Nicușor Dan, despre scandalul din Coaliție: „E simplu să vii cu declarații împotriva celuilalt. Să construiești ceva e mai greu”

nicusor dan
Președintele Nicusor Dan a comentat situația tensionată din Coaliția de guvernare. Este simplu să vii cu declarații unul împotriva celuilalt, dar să construiești este mai greu, a transmis șeful statului, într-o conferință de presă organizată la Bruxelles. Nicusor Dan a lansat, în acest context, și un îndemn pentru politicieni.

Președintele Nicușor Dan a tranșat, de la Bruxelles, problema tensiunilor din Coaliție privind reforma pensiilor speciale, afirmând că „este simplu să vii cu declarații unul împotriva celuilalt, dar să construiești este mai greu”.

Liderul de la Cotroceni a afirmat vineri că nu crede într-un referendum pe tema pensiilor magistraților. 

În ceea ce privește dezbaterile politice pe această temă, el a precizat: „Cred că lucrul acesta de declarații merge mult prea departe. Noi avem de rezolvat o problemă. (...) Fiecare dintre partidele din coaliție trebuie să contribuie la rezolvarea acestei probleme, ca să vină în întâmpinarea unei așteptări pe care societatea o are. E bine ca toți actorii politici care fac parte din această coaliție să se comporte instituțional și în acord cu așteptările românilor”.

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seară că orice partid care consideră că nu-și face datoria poate depune moțiune de cenzură cu AUR, ca Guvernul să plece acasă. Reacția acestuia vine după ce șeful PSD Sorin Grindeanu l-a avertizat că trebuie să suporte consecințele în cazul unui nou eșec pe reforma pensiilor magistraților.

