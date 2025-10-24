Video Nicușor Dan, despre scandalul din Coaliție: „E simplu să vii cu declarații împotriva celuilalt. Să construiești ceva e mai greu”
Președintele Nicușor Dan a tranșat, de la Bruxelles, problema tensiunilor din Coaliție privind reforma pensiilor speciale, afirmând că „este simplu să vii cu declarații unul împotriva celuilalt, dar să construiești este mai greu”.
În ceea ce privește dezbaterile politice pe această temă, el a precizat: „Cred că lucrul acesta de declarații merge mult prea departe. Noi avem de rezolvat o problemă. (...) Fiecare dintre partidele din coaliție trebuie să contribuie la rezolvarea acestei probleme, ca să vină în întâmpinarea unei așteptări pe care societatea o are. E bine ca toți actorii politici care fac parte din această coaliție să se comporte instituțional și în acord cu așteptările românilor”.
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seară că orice partid care consideră că nu-și face datoria poate depune moțiune de cenzură cu AUR, ca Guvernul să plece acasă. Reacția acestuia vine după ce șeful PSD Sorin Grindeanu l-a avertizat că trebuie să suporte consecințele în cazul unui nou eșec pe reforma pensiilor magistraților.