Nicușor Dan, despre șefii serviciilor secrete: Când am avut director civil la SRI, a fost mai bine, am avut control real?

Președintele Nicușor Dan susține limitarea mandatelor șefilor serviciilor secrete, însă consideră că nu „rezolvă substanța lucrurilor”. Șeful statului cere „un control civil serios cu privire la servicii”.

Luni, în timpul deplasării în Finlanda, Nicușor Dan a acordat un interviu televiziunii Euronews, în cadrul căruia a fost întrebat dacă susține inițiativa de a limita mandatele șefilor de servicii secrete.

„Desigur, dacă va ajunge propunerea la mine, voi fi de acord cu ea, dar cred că ea nu rezolvă substanța lucrurilor. Adică, în opinia mea, suspiciunea sau solicitarea societății românești este un control civil serios cu privire la servicii. Am avut directori de servicii care au avut 5, 7, 8 ani, adică au avut mandat limitat, dar un control civil real, serios, pe servicii, nu am avut”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului consideră că principala problemă în acest context este echilibrul „astfel încât serviciul să își realizeze obiectivele și societatea, prin reprezentanții ei politici, să fie sigură că nu se depășesc linii democratice”.

„Cum facem mecanismul ăsta, cum facem să schimbăm legile din 1991 ale securității naționale? (...) Întrebarea pe care am pus-o eu, că am avut director civil tot timpul (n.r. la Serviciul Român de Informații), din 1991 până acum, întrebarea este: când am avut director civil a fost mai bine, am avut control real civil sau nu l-am avut? Nu l-am avut”, a mai menționat Nicușor Dan.

Editor : M.G.