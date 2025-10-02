Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre combaterea evaziunii fiscale, că există un produs informatic românesc, cu care ANAF lucrează, şi care a permis să se detecteze unele firme fantomă. Nicușor Dan a precizat că respectivul sistem ajută la decontarea unei TVA care nu există, arătând că va face în curând o comunicare publică, alături de ministrul de Finanţe, despre stadiul procesului de digitalizare în combaterea acestui fenomen.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la Copenhaga dacă există vreo măsură sau un raport, după ce a cerut ca combaterea evaziunii fiscale să fie trecută în Strategia naţională de securitate şi să fie discutată în CSAT.

„În şedinţa CSAT de la sfârşitul lunii iunie am discutat subiectul evaziunii fiscale. Într-o discuţie de acum două săptămâni, aproximativ, cu ministrul de Finanţe am discutat de asemenea. Există un produs informatic românesc cu care ANAF lucrează şi care a permis să se detecteze (..) un fel de firme fantomă, care ajută la decontarea unei TVA care nu există”, a răspuns şeful statului.

„Plănuiesc să facem o comunicare publică cu ministrul de Finanţe, pe unde suntem în procesul de digitalizare, în combaterea acestui fenomen”, a mai spus preşedintele Nicuşor Dan.

Editor : C.A.