Nicușor Dan, despre tensiunile din Coaliție: Ar fi mai bine ca ele să nu mai existe, dar vă îndemn să ne uităm la rezultate

Nicușor Dan, președintele României.
Nicușor Dan, președintele României. Foto: Profimedia Images

Președintele Nicușor Dan recunoaște că încă există certuri în coaliție și atacuri între membrii partidelor, însă rezultatele arată că această coaliție funcționează.

Nicușor Dan a declarat, la TVR, că, în situația în care România se confruntă cu o problemă de stabilitate și deficit, Guvernul a reușit, în câteva luni, să treacă de două asumări, cu 6 pachete de măsuri în total și să păstreze ratingul recomandat investițiilor.

„E cert că lucrul ăsta se întâmplă. Ar fi mai bine ca ele să nu existe, ca lumea să funcționeze perfect și atunci n-ar mai fi nevoie de politicieni. Eu vă îndemn să ne uităm la rezultate. Noi am fost în situația în care România avea o problemă de stabilitate, de credibilitate și o problemă de deficit. Eram în situația în care exista o îngrijorare a pieței financiare și a agențiilor de rating. Și acum, după două luni și jumătate cât are acest guvern, cele 4 partide împreună și cu grupul minorităților au reușit să treacă de două asumări, cu 6 pachete de măsuri în total. Am avut vizite ale agențiilor de rating care au păstrat ratingul recomandat investițiilor. Dacă ne uităm la rezultatele macro ale acestui guvern, eu spun că coaliția funcționează,” a declarat Nicușor Dan.

