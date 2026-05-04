Preşedintele Nicușor Dan a declarat, luni, în legătură cu tensiunile apărute în coaliţie pe tema reformării companiilor de stat, că situaţia poate fi gestionată „cu tact şi cu negociere între părţi”. Şeful statului a subliniat că dialogul trebuie să continue pentru a asigura o conducere eficientă a acestor societăţi.

Întrebat, marți la Erevan din Armenia, despre disputele dintre partidele din coaliţie privind reformarea companiilor de stat, preşedintele a afirmat: „Toţi românii ştiu că sunt probleme mari de management la companiile de stat şi noi trebuie să facem în aşa fel încât să reuşim să le facem să funcţioneze pe principiile economice şi să reuşim să aducem un management competent acolo”.

Potrivit acestuia, procesul de reformă „a născut tensiuni şi diferenţe de viziune”, însă a insistat că soluţia rămâne dialogul.

„Lucrurile se pot rezolva cu tact şi cu negociere între părţi. Negocierea asta trebuie să meargă înainte pentru că nu se poate face altfel”, a conchis Nicuşor Dan.

În contextul dezbaterii, liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu i-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan şi pe vicepremierul Oana Gheorghiu că intenţionează să vândă pachete de acţiuni de până la 10 miliarde de lei „hoţeşte”, excluzând chiar şi Bursa de Valori şi oferindu-le „cadou” unor fonduri selectate de guvernanţi, la un preţ stabilit tot de aceştia.

El a indicat drept exemple companiile Hidroelectrica şi Romgaz, susţinând că, prin acest mecanism, „cuplul Gheorghiu-Bolojan ar aduce statului o gaură de aproximativ 1 miliard de lei”.

Potrivit lui Peiu, vicepremierul Gheorghiu ar propune, iar premierul Bolojan ar aproba vânzarea acestor pachete printr-un mecanism denumit plasare accelerată privată, „descris în mod preţios în actele guvernamentale cu abrevierea în engleză, ABB, adică accelerated book building”.

La rândul ei, Oana Gheorghiu a declarat că aceste companii de stat „nu sunt recompense politice”, ci sunt „ale românilor” şi, ca atare, trebuie conduse „doar în interesul” acestora, iar consiliile de administraţie trebuie numite transparent, potrivit legii.

