Live TV

Video Nicușor Dan, despre un eșec al învestirii guvernului Mureșan: Să nu prezentăm lucrurile apocaliptic. Se putea mult mai rău

Data actualizării: Data publicării:
INSTANT_DECLARATIE_NICUSOR_DAN_002_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Deja suntem într-o zonă de iresponsabilitate colectivă. Fac apel la partide să găsească o soluţie”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, despre un eventual eşec al învestirii unui guvern Siegfried Mureşan, că nu crede că e bine să fie prezentate lucrurile într-o cheie apocaliptică, el arătând că în acest interval de timp, România a finalizat PNRR, 92%. „Se putea mai bine, dar se putea şi mult mai rău”, a comentat preşedintele.

„Nu cred că e bine nici pentru noi, nici pentru oamenii care se uită la noi să prezentăm lucrurile într-o cheie apocaliptică. În acest interval de timp, România a finalizat PNRR, 92%. Se putea mai bine, dar se putea şi mult mai rău, după cum începusem. Programul SAFE a continuat într-un ritm destul de bun. Legi importante în Parlament au trecut în sesiune extraordinare. Statul român a funcţionat în toată această perioadă”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, în Ucraina, întrebat care ar fi consecinţele unui eşec al învestirii guvernului Siegfried Mureşan, în Parlament.

El a precizat că, pe de altă parte, cu un guvern interimar foarte multe lucruri au fost puse în aşteptare. „Nimeni nu vine să investească într-o ţară în care nu ştii care va fi viitorul guvern”.

„Deja suntem într-o zonă de iresponsabilitate colectivă. Fac apel la partide să găsească o soluţie”

Preşedintele a mai precizat că a ales persoana care are cele mai multe voturi în spate, la acest moment, el precizând că i-ar fi plăcut să aleagă o persoană care are deja o majoritate.

„Am avut ieri o sesiune de consultări cu partidele politice, care fiecare dintre ele a venit cu varianta pe care ei o vedeau pentru momentul acesta, inclusiv au fost partide care au spus că poate e mai bine să amânăm o desemnare. Am ales persoana care are cele mai multe voturi în spate, la acest moment. Mi-ar fi plăcut să aleg o persoană care are deja o majoritate care se conturează. Nu suntem în situaţia asta.

Acum am început un proces de zece zile. Toate partidele trebuie să se concentreze la formarea unui guvern. Eu sper ca primul ministru desemnat să reuşească să strângă o majoritate şi o să discutăm numai de asta, în interiorul celor zece zile”, a mai spus Nicuşor Dan.

Şeful statului a subliniat că „deja suntem într-o zonă de iresponsabilitate colectivă”.

„Eu fac apel la partide să găsească o soluţie”, a transmis preşedintele.

El a spus, despre consultările de joi că, în mod responsabil, a prezentat liderilor de la toate partidele toate scenariile posibile.

„Pe fiecare din scenarii, ei mi-au spus cum văd şi în ce măsură sunt tentaţi, la momentul acela, ieri, să îl urmeze. Şi în funcţie de asta am ales. Mai departe, în interiorul acestor 10 zile în care am dat mandat şi sper să se formeze un guvern, nu vreau să fac alte comentarii”, a precizat Nicuşor Dan.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Siegfried Mureşan
1
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
Secretarul general al NATO, Mark Rutte.
2
Șeful NATO spune că Rusia are o „viziune clară” asupra a ceea ce ar declanșa clauza...
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui candidat pentru funcția de premier: Ce au...
avioane eurofighter germania
4
Germania trimite avioane de vânătoare și mai mulți soldați pentru asigurarea securității...
nicusor dan diplomati 2
5
Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan ca premier. Europarlamentarul a acceptat...
FOTO I-a lăsat pe toți ”mască”: oficial, ”cuplul anului” nu există, dar s-a pozat la el în dressing
Digi Sport
FOTO I-a lăsat pe toți ”mască”: oficial, ”cuplul anului” nu există, dar s-a pozat la el în dressing
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan diplomati 2
Primele măsuri pe care ar trebui să le ia noul Guvern, în opinia președintelui României: „Trebuie să facem o rectificare”
zelenski - nicusor dan (18 sept)
România va dona Ucrainei interceptoare Patriot. Ce a spus șeful statului despre producția de drone: „Lucrurile sunt avansate”
sigla birouri Fitch ratings
Nicuşor Dan, despre riscul ca România să fie retrogradată la „junk”: Trebuie să-şi păstreze statutul de ţară recomandată investiţiilor
avion Nic
Nicușor Dan va zbura în Statele Unite cu un avion folosit și de președintele Iohannis
nicusor zelenski
Nicușor Dan, despre clasa cu predare în română închisă în Ucraina: MAE a deschis o anchetă. Ce spune Zelenski
Recomandările redacţiei
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
Viktor Orban rupe tăcerea: o înregistrare audio dezvăluie ce crede...
TikTok logo on the screen.
Cazul ambulanței atacate pentru că „ar fi furat copii” ajunge la...
Steve Witkoff și Jared Kushner
Ucraina și Rusia sunt din ce în ce mai nemulțumite de procesul de...
INSTANT_SOSIRE_SIEGFRIED_004_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Anunțul premierului desemnat Siegfried Mureșan: La începutul...
Ultimele știri
Ministrul irlandez de Finanțe, despre apropierea UE de Canada: „Nu înseamnă o relație mai puțin strânsă cu SUA”
Moment spectaculos pe șantierul A1: au fost încheiate excavările la „Tunelurile urșilor”. Lotul trebuia finalizat acum 10 ani
Trimisul lui Putin și extrema dreaptă germană se pregătesc să discute reluarea livrărilor de gaze rusești
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu a acumulat datorii de 5.000 de euro la azil. Un român a venit special din SUA pentru a-i...
Cancan
Amanta l-ar fi SOMAT pe general să divorțeze. În fundal, familia lui Alice rula contracte grase cu Armata
Fanatik.ro
Sebastian Mailat a ratat transferul în Azerbaidjan după ce clubul din Baku l-a ținut în șah până în ultima...
editiadedimineata.ro
Claude, folosit de actori ruși pentru spionaj cibernetic și dezvoltarea unor drone autonome
Fanatik.ro
FCSB vizează transferul lui Emmerlahu din Ucraina: jucătorul vrea să plece din campionatul ucrainean
Adevărul
Supertunelul care spulberă, după 52 de ani, recordul Transfăgărășanului. Tunelul Holdea vede lumina din...
Playtech
Când trebuie să plătești impozit dacă ai câștigat la pariuri, Loto sau cazino. Cât îți oprește statul în 2026
Digi FM
Ce puști adorabil e fiul actriței Anca Dumitru! Bucle, ochi mari și verzi, Levi e "darul divin" al părinților...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FCSB și-a ales noul antrenor
Pro FM
Theo Rose a răbufnit după mesajele urâte despre fiul ei: "Am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colin Farrell, de nerecunoscut pe străzile din Los Angeles. Schimbare majoră de imagine la 50 de ani
Adevarul
Ce ascunde noua desemnare de premier. Analist: „Săptămâna viitoare avem testul suprem”
Newsweek
Casa de Pensii, acuzată că a recalculat greșit milioane de pensii. Cine sunt vinovați pentru dezastru?
Digi FM
Florin Negruțiu: Protestul oierilor a fost deturnat de extremiști, iar la Cotroceni guvernează regula...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
4 semne de glicemie mare care pot apărea la unghii. Medicii spun când e cazul să te îngrijorezi
Digi Animal World
Un cal a terorizat traficul pe autostradă și a sfidat polițiștii. A fost nevoie de motociclete și cowboy...
Film Now
A moștenit șarmul părinților ei. Stella, fiica lui Antonio Banderas, apariție răvășitoare alături de tatăl...
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...