Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, despre un eventual eşec al învestirii unui guvern Siegfried Mureşan, că nu crede că e bine să fie prezentate lucrurile într-o cheie apocaliptică, el arătând că în acest interval de timp, România a finalizat PNRR, 92%. „Se putea mai bine, dar se putea şi mult mai rău”, a comentat preşedintele.

„Nu cred că e bine nici pentru noi, nici pentru oamenii care se uită la noi să prezentăm lucrurile într-o cheie apocaliptică. În acest interval de timp, România a finalizat PNRR, 92%. Se putea mai bine, dar se putea şi mult mai rău, după cum începusem. Programul SAFE a continuat într-un ritm destul de bun. Legi importante în Parlament au trecut în sesiune extraordinare. Statul român a funcţionat în toată această perioadă”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, în Ucraina, întrebat care ar fi consecinţele unui eşec al învestirii guvernului Siegfried Mureşan, în Parlament.

El a precizat că, pe de altă parte, cu un guvern interimar foarte multe lucruri au fost puse în aşteptare. „Nimeni nu vine să investească într-o ţară în care nu ştii care va fi viitorul guvern”.

„Deja suntem într-o zonă de iresponsabilitate colectivă. Fac apel la partide să găsească o soluţie”

Preşedintele a mai precizat că a ales persoana care are cele mai multe voturi în spate, la acest moment, el precizând că i-ar fi plăcut să aleagă o persoană care are deja o majoritate.

„Am avut ieri o sesiune de consultări cu partidele politice, care fiecare dintre ele a venit cu varianta pe care ei o vedeau pentru momentul acesta, inclusiv au fost partide care au spus că poate e mai bine să amânăm o desemnare. Am ales persoana care are cele mai multe voturi în spate, la acest moment. Mi-ar fi plăcut să aleg o persoană care are deja o majoritate care se conturează. Nu suntem în situaţia asta.

Acum am început un proces de zece zile. Toate partidele trebuie să se concentreze la formarea unui guvern. Eu sper ca primul ministru desemnat să reuşească să strângă o majoritate şi o să discutăm numai de asta, în interiorul celor zece zile”, a mai spus Nicuşor Dan.

Şeful statului a subliniat că „deja suntem într-o zonă de iresponsabilitate colectivă”.

„Eu fac apel la partide să găsească o soluţie”, a transmis preşedintele.

El a spus, despre consultările de joi că, în mod responsabil, a prezentat liderilor de la toate partidele toate scenariile posibile.

„Pe fiecare din scenarii, ei mi-au spus cum văd şi în ce măsură sunt tentaţi, la momentul acela, ieri, să îl urmeze. Şi în funcţie de asta am ales. Mai departe, în interiorul acestor 10 zile în care am dat mandat şi sper să se formeze un guvern, nu vreau să fac alte comentarii”, a precizat Nicuşor Dan.

Editor : A.C.