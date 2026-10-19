Nicușor Dan: Dialogul cu experții europeni este esențial. Ce a discutat cu delegația Comisiei de la Veneția

Președintele Nicușor Dan a reafirmat angajamentul pentru echilibru instituțional, transparență și respectarea standardelor europene privind democrația și statul de drept, în cadrul unei întâlniri cu delegația Comisiei de la Veneția.

„Am avut astăzi o discuție foarte bună cu delegația Comisiei de la Veneția, condusă de doamna președintă Marta Cartabia, despre consolidarea statului de drept, rolul instituțiilor democratice și respectarea principiilor constituționale”, a transmis șeful statului, luni, într-o postare pe Facebook.

Nicușor Dan a subliniat importanța dialogului cu experții europeni, pe care îl consideră esențial pentru consolidarea democrației și respectarea principiilor constituționale.

„În cadrul întrevederii am reconfirmat angajamentul nostru pentru echilibru instituțional, transparență și respectarea standardelor europene în materie de democrație și stat de drept”, a adăugat președintele României.

Editor : Ana Petrescu