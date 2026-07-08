Nicușor Dan, din nou, despre „sistem”: Conduc nişte structuri, pot să influenţez deciziile unor autorităţi

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre definiţia sistemului, că în cadrul statului român, există persoane, grupuri care exercită autoritate, putere, în mod nelegitim, dar asta nu înseamnă că el, ca preşedinte, şeful a mai multor structuri, o să spună că se luptă ca un ONG-ist cu aceste interese nelegitime, ci că are nişte atribuţii constituţionale, conduce nişte structuri, poate să influenţeze deciziile unor autorităţi şi, în numele cetăţenilor care i-au dat mandatul, din această poziţie, o să încerce să reformeze statul român.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la Ankara ce este sistemul şi de ce nu a putut să numească, de când a devenit preşedinte al României, noi şefi la serviciile secrete.

„Nu cred că trebuie să facem prea multă semantică. Ce am vrut eu să spun este că, în momentul în care am fost primarul Bucureştiului, dacă dumneavoastră aţi fi venit la mine să mă întrebaţi orice despre activitatea primăriei, eu n-aş fi dat vina pe un director care era în subordinea mea, pentru că aveam un mandat de la cetăţeni şi trebuia să asum tot ceea ce aveam în subordine, în Primăria Capitalei. Ăsta a fost sensul răspunsului meu”, a spus şeful statului.

El a precizat că sistemul este ansamblul de autorităţi, de relaţii de putere pe care ei, împreună, le exercită.

„Bineînţeles că, în cadrul statului român, există persoane, grupuri care exercită autoritate, putere, în mod nelegitim. Evident că se întâmplă lucrul ăsta. Dar nu înseamnă că eu, ca preşedinte, în mod constituţional, şeful a mai multor structuri, o să spun că mă lupt ca un ONG-ist cu aceste interese nelegitime. Şi o să vă răspund că am nişte atribuţii constituţionale, conduc nişte structuri, pot să influenţez deciziile unor autorităţi şi, în numele cetăţenilor care mi-au dat mandatul, din această poziţie, o să încerc să reformez statul român. Ăsta e mandatul”, a spus el.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, recent, în Polonia, despre influenţa sistemului, de când a ajuns la Palatul Cotroceni, că nu poţi să te lupţi cu sistemul când eşti şeful sistemului, ci întrebarea este cum putem să reformăm sistemul, fără ca să ducem ţara asta în anarhie.

El a mai spus că, între un câine care latră şi un câine care muşcă, el preferă un câine care muşcă.

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Editor : B.E.