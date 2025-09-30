Nicuşor Dan: Discuţia privind reorganizarea administrativ-teritorială nu există până la bugetul pe 2026

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, la Timişoara, despre reorganizarea administrativ-teritorială, că „discuţia asta nu există până la momentul bugetului pe 2026, deci probabil că nu va exista pe parcursul anului 2025”.

„Discuţia asta nu există până la momentul bugetului pe 2026, deci probabil că nu va exista pe parcursul anului 2025, pentru că e o discuţie importantă la nivelul partidelor din Coaliţie, şi energia lor, disponibilitatea lor, este în momentul ăsta pe chestiuni care sunt foarte rapide, rectificarea, bugetul pe 2026.

După aceea, am disponibilitatea să începem o discuţie, în paralel cu alte discuţii care sunt la fel de importante sau mai importante: care este strategia economică a României - am discutat asta cu reprezentanţii oamenilor de afaceri la discuţia de la amiază -, care sunt diferite strategii sectoriale, care este planul nostru pe 10 ani pentru echilibrarea sistemului sanitar, cum facem să combatem dezinformarea rusă, care sunt mijloacele tehnologice, care sunt colaborările noastre pe războiul ăsta informaţional”, a afirmat Nicuşor Dan.

Preşedintele a menţionat că sunt multe teme iar „când, în sfârşit, n-o să mai fim în obligaţia de a acţiona în regimul de hei-rup, va trebui să ne uităm pe ea”.

