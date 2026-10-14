Nicușor Dan, discuție cu președintele Bulgariei după atacurile cu drone asupra navelor din Marea Neagră

Președintele Nicușor Dan va discuta miercuri, la telefon, cu omologul său bulgar, Iliana Iotova, despre atacurile asupra navelor din Marea Neagră și măsurile necesare pentru asigurarea siguranței navigației maritime.

Potrivit Administrației Prezidențiale, convorbirea este programată pentru ora 15:00.

Discuția are loc după ce, marți, nava de mărfuri generale „Chelsea 3”, care navighează sub pavilion maltez, a fost lovită de o dronă aeriană în Marea Neagră, la aproximativ 15 mile marine de orașul bulgar Byala. Informația a fost transmisă de biroul de presă al Administrației Regionale din Varna, citat de BTA.

Premierul bulgar Rumen Radev a anunțat, marți, că două nave au fost lovite de drone în largul coastei bulgare a Mării Negre, iar una dintre ele s-a scufundat. El a calificat incidentele drept „inacceptabile” și a anunțat că intenționează să o convoace pe ambasadoarea Rusiei.

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a condamnat, la rândul său, atacurile, pe care le-a descris drept „un nou front de escaladare în războiul Rusiei din Ucraina”.

Premierul bulgar a vorbit și cu Ilie Bolojan despre atacurile asupra navelor din Marea Neagră.

Editor : Ana Petrescu