Live TV

Nicușor Dan, discuție cu președintele Bulgariei după atacurile cu drone asupra navelor din Marea Neagră

Data publicării:
Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele Nicușor Dan va discuta miercuri, la telefon, cu omologul său bulgar, Iliana Iotova, despre atacurile asupra navelor din Marea Neagră și măsurile necesare pentru asigurarea siguranței navigației maritime.

Potrivit Administrației Prezidențiale, convorbirea este programată pentru ora 15:00.

Discuția are loc după ce, marți, nava de mărfuri generale „Chelsea 3”, care navighează sub pavilion maltez, a fost lovită de o dronă aeriană în Marea Neagră, la aproximativ 15 mile marine de orașul bulgar Byala. Informația a fost transmisă de biroul de presă al Administrației Regionale din Varna, citat de BTA.

Premierul bulgar Rumen Radev a anunțat, marți, că două nave au fost lovite de drone în largul coastei bulgare a Mării Negre, iar una dintre ele s-a scufundat. El a calificat incidentele drept „inacceptabile” și a anunțat că intenționează să o convoace pe ambasadoarea Rusiei.

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a condamnat, la rândul său, atacurile, pe care le-a descris drept „un nou front de escaladare în războiul Rusiei din Ucraina”.

Premierul bulgar a vorbit și cu Ilie Bolojan despre atacurile asupra navelor din Marea Neagră.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
xx
1
Nicușor Dan amenință că vineri dizolvă Parlamentul, dacă joi partidele nu vor fi ajuns la...
toma cuzin fb
2
Surse: Actorul Toma Cuzin a fost reținut după ce a condus cu permisul suspendat și a...
actorul rj mitte rade
3
A murit actorul RJ Mitte din serialul „Breaking Bad”
Volodimir Zelenski și Donald Trump
4
Zelenski îi oferă lui Trump o alternativă la acordul cu Rusia: „Noi suntem cei care...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Sorin Grindeanu, după ședința decisivă pentru susținerea lui Luca Niculescu: „Nu este...
Mircea Bravo "rupe" tăcerea, după scandalul cu Gigi Becali, "Bunica" și Steaua
Digi Sport
Mircea Bravo "rupe" tăcerea, după scandalul cu Gigi Becali, "Bunica" și Steaua
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan profimedia
Nicuşor Dan vrea ca statul să prioritizeze protejarea patrimoniului natural: „Multe iniţiative necesită atenţie”
sala guvernul romaniei inquam octav ganea
Guvernul hibrid al lui Luca Niculescu: ce nume ar putea face parte din cabinetul tehno-PSD (surse)
profimedia-1137043978
Sorin Grindeanu, despre o amenințare a lui Nicușor Dan privind anticipatele: „N-am văzut. A fost vreun anunţ de la Preşedinţie?”
BUCURESTI - COTROCENI - CONSULTARI PREMIER - 5 OCT 2026
Culisele social-democrate: PSD, între frica de răspundere și dorința de putere. Ce vor cele două tabere din partid
psd inquam photos
PSD nu e „speriat” de alegeri anticipate. Ștefan-Radu Oprea: „Ne-am și hotărât să ne pregătim”
Recomandările redacţiei
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PSD decide azi dacă intră la guvernare. Marian Neacșu: „Cred că va fi...
2026-10-08-4318
Guvernul propus de Luca Niculescu ar putea primi votul în Parlament...
avioane f-16 ale romaniei
Radarele MApN au detectat încă o dronă care a intrat în spațiul...
george simion consultari cotroceni 1
Reacția lui Simion la un guvern susținut de PSD și PNL
Ultimele știri
A fost anunțată cauza morții lui RJ Mitte, actorul din „Breaking Bad”
Aproape o treime dintre copiii din România sunt în risc de sărăcie. UE ar putea elimina garanții financiare cheie (raport)
Pacienţii cu boli cronice avertizează că riscă să rămână fără tratamente. Apelul către președinte, parlament și guvern
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Laura Cosoi, răvășită după o vizită în orașul natal. Dorul de mama pierdută o apasă: "Avea ceva magnetic, era...
Cancan
Care este, de fapt, cauza morții lui Daniel Oprea. Prezentatorul TV nu a făcut infarct
Fanatik.ro
De ce îl urăște Garry Kasparov pe Vladimir Putin. Momentul care a schimbat totul: „M-am înșelat în privința...
editiadedimineata.ro
Atacurile Ucrainei asupra centrelor de date rusești nu au oprit propaganda Kremlinului
Fanatik.ro
De ce îl urăște Garry Kasparov pe Vladimir Putin. Momentul care a schimbat totul: „M-am înșelat în privința...
Adevărul
„AI-ul nu iartă”. Temeri în rândul programatorilor din România: salarii mai mici și joburi în pericol
Playtech
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Cum arată acum şi ce pensie are fostul premier
Digi FM
Anisia Gafton, mamă pentru prima dată la 42 de ani. Ce nume special au ales ea și Serghei pentru fiul lor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal mondial: ce ar fi făcut Angelina Melnikova, gimnasta rusă care nu a primit viză pentru Olanda și va...
Pro FM
Era într-una dintre cele mai de succes trupe din lume, dar primea doar 35 $ pe zi. Mărturisirea colegului lui...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
"Transformarea în Jack Nicholson e aproape completă". Val de reacții după ce Leo DiCaprio a apărut fără...
Adevarul
Copiii înțeleg tot mai greu textele, iar editurile se gândesc să simplifice cărțile. Avertismentul unei...
Newsweek
Știm cine se va ocupa de pensiile românilor. O veste bună și una rea pentru pensionari. Cu cât cresc pensiile?
Digi FM
Fiul Ozanei Barabancea, mărturisiri după infarctul suferit la 24 de ani: "O perioadă care mi-a deschis ochii"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
10 lucruri care ne îmbătrânesc mai repede decât trecerea timpului. Obiceiurile și emoțiile care își lasă...
Digi Animal World
Un „pește canibal” cu dinți ca niște colți, găsit pe o plajă din Oregon. Creatura rară a fost studiată de...
Film Now
Sylvester Stallone, dezvăluiri despre conflictul de 20 de ani cu Arnold Schwarzenegger: „A fost ca o luptă pe...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro