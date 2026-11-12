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Nicușor Dan, discuție la Dublin cu președintele Azerbaidjanului: subiectele abordate

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Nicușor Dan și președintele Azer, Ilham Alyev Foto: facebook / Nicușor Dan
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Președintele  Nicușor Dan, care a participat joi la cea de-a noua reuniune a Comunităţii Politice Europene (CPE), organizată la Dublin, în Irlanda, a purtat discuții cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Alyev, pe tema consolidării parteneriatului strategic dintre București și Baku și dezvoltarea cooperării privind energia și conectivitatea.

Într-o postare pe Facebook, președintele României a transmis  că a discutat cu „președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, despre consolidarea Parteneriatului Strategic dintre țările noastre și dezvoltarea cooperării în domenii esențiale, precum energia și conectivitatea. Azerbaidjanul este un partener important pentru România și pentru securitatea energetică a Europei. Proiectele care conectează Marea Caspică de Marea Neagră oferă oportunități importante de cooperare, cu beneficii atât pentru țările noastre, cât și pentru întreaga regiune”.

Tot la Dublin, Dan a avut o întrevedere bilaterală cu cancelarul german Friedrich Merz, cu care a discutat despre viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2035 și progresele Republicii Moldova în parcursul său de aderare la UE.

Discuțiile dintre cei doi șefi de stat au avut loc în marja reuniunii Comunităţii Politice Europene (CPE),  în cadrul căreia liderii europeni s-au întâlnit pentru discuții privind apărarea comună și amenințările la adresa securității continentului, în special cele venite din partea Rusiei. La reuniune a participat și secretarul general al NATO, Mark Rutte, precum și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Unul dintre mesajele centrale al evenimentului este că Europa trebuie să aibă o poziție comună în privința Rusiei și să participe direct la negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, nu să rămână un simplu spectator.

Editor : B.E.

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