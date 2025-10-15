Nicușor Dan, discuție „productivă” cu Antonio Costa. Ce a vorbit șeful statului cu preşedintele Consiliului European

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis miercuri, 15 octombrie, că a avut o discuție productivă cu Antonio Costa, președintele Consiliului European. Convorbirea dintre cei doi a avut loc înainte de summitul de săptămâna viitoare.

„Tocmai am avut o convorbire productivă cu președintele António Costa înaintea summitului #EUCO de săptămâna viitoare.

Am discutat despre apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni și stimularea competitivității UE prin simplificarea birocrației și tranziția verde/digitală. Am subliniat necesitatea unor politici climatice echitabile și echilibrate, care să nu împiedice creșterea economică și competitivitatea.

De asemenea, am salutat viitorul Plan european pentru locuințe la prețuri accesibile”, a transmis Nicușor Dan pe X.

Amintim că Uniunea Europeană se pregătește să lanseze primul său plan dedicat crizei locuințelor, care va include măsuri pentru limitarea speculei imobiliare și a creșterii explozive a chiriilor generate de închirierile pe termen scurt.

Potrivit Eurostat, prețurile locuințelor au crescut cu aproape 60% în Uniunea Europeană din 2010 până acum, iar chiriile cu aproape 30%. Experții pun creșterea pe seama încetinirii construcției de locuințe publice și a practicilor speculative, mai ales în marile orașe, unde oferta de locuințe accesibile s-a redus dramatic.

Editor : A.M.G.