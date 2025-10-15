Live TV

Nicușor Dan, discuție „productivă” cu Antonio Costa. Ce a vorbit șeful statului cu preşedintele Consiliului European

Data publicării:
costa si dan
Antonio Costa și Nicușor Dan. Foto: Captură presidency.ro

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis miercuri, 15 octombrie, că a avut o discuție productivă cu Antonio Costa, președintele Consiliului European. Convorbirea dintre cei doi a avut loc înainte de summitul de săptămâna viitoare.

„Tocmai am avut o convorbire productivă cu președintele António Costa  înaintea summitului #EUCO de săptămâna viitoare.

Am discutat despre apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni și stimularea competitivității UE prin simplificarea birocrației și tranziția verde/digitală. Am subliniat necesitatea unor politici climatice echitabile și echilibrate, care să nu împiedice creșterea economică și competitivitatea. 

De asemenea, am salutat viitorul Plan european pentru locuințe la prețuri accesibile”, a transmis Nicușor Dan pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Amintim că Uniunea Europeană se pregătește să lanseze primul său plan dedicat crizei locuințelor, care va include măsuri pentru limitarea speculei imobiliare și a creșterii explozive a chiriilor generate de închirierile pe termen scurt.

Potrivit Eurostat, prețurile locuințelor au crescut cu aproape 60% în Uniunea Europeană din 2010 până acum, iar chiriile cu aproape 30%. Experții pun creșterea pe seama încetinirii construcției de locuințe publice și a practicilor speculative, mai ales în marile orașe, unde oferta de locuințe accesibile s-a redus dramatic.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
Maria Corina Machado
3
Venezuela a decis închiderea ambasadei din Oslo după ce liderul opoziției a primit...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
4
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
mana introduce card in atm, close up
5
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite...
Acum e oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
Digi Sport
Acum e oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Russian President Vladimir Putin meets with Leonid Pasechnik, Moscow-installed leader of the Russian-controlled parts of the Luhansk Region, in Moscow
Putin, umilit pe scena internațională. Summitul ruso-arab, anulat...
profimedia-1005407969
Incident la bordul avionului care-l transportă pe secretarul Apărării...
sofer, ride sharing
Cum funcționează evaziunea fiscală din ride-sharing. Schema care a...
photo-collage.png - 2025-10-15T203846.645
SUA, ultimatum pentru Putin să încheie războiul din Ucraina. „Dacă...
Ultimele știri
Putin își trimite cântăreții favoriți să concerteze în Coreea de Nord. Ultranaționalistul Shaman, piesă dedicată tovarășului Kim
Ahmed al Sharaa, primit de Vladimir Putin la Moscova. Președintele Siriei vrea extrădarea lui Bashar al-Assad
Percheziţii DNA la firme din Timişoara, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depăşeşte 30 de milioane de lei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Nicușor Dan și Ludovic Orban.
Orban afirmă că președintele Dan vrea „cât mai repede” alegeri în București: „Partidele din Coaliție trebuie să ajungă la un acord”
Ludovic Orban.
Ludovic Orban, consilierul președintelui Nicușor Dan: Coaliția de guvernare este „într-o stare de disfuncționalitate”
sigla sri de la intrarea in institutie
Reacții din Coaliție la intenția președintelui de a implica SRI în lupta anticorupție. „Nicușor Dan nu este un Băsescu”
Nicușor Dan a birou, cu steaguri ro ue in spate
Nicușor Dan vrea să implice SRI în lupta anticorupție, dar cere delimitări clare: „Cu toate precauțiile”
Nicușor Dan și George Simion, la congresul BNS.
Reacția lui Nicușor Dan la amenințarea AUR cu suspendarea. Avertismentul președintelui
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, noi dezvăluiri incendiare. Rob Kardashian a vrut să se căsătorească cu ea, dar Elvis a...
Cancan
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata...
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat cu facturile de energie la instituțiile de stat. Ministerul care a reușit să-și reducă...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, interviu eveniment: cine e omul care a salvat practic Dinamo. De ce nu a rămas la PSG după...
Adevărul
Creierul uman atinge performanța maximă mai târziu decât suntem tentați să credem. Când ajungem la apogeul...
Playtech
Ce trebuie să faci ca să nu mai pornească centrala la fiecare oră când e ger afară. Setările optime de...
Digi FM
Donald Trump, fermecat de cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria Casei Albe. Cine e și cum arată...
Digi Sport
Mihai Popescu, OUT de la FCSB! Gigi Becali și-a anunțat decizia în direct
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
Adevarul
Gest incredibil de solidaritate. Directorul Muzeului Astra, premiat la Bruxelles, a dormit în maşină pentru...
Newsweek
Mica Recalculare i-a tăiat 500 lei din pensie unui pensionar. Ce document i-a scăzut pensia?
Digi FM
O tânără prezentatoare TV din Milano a fost ucisă de iubitul ei de 52 de ani. Cearta ar fi izbucnit după ce...
Digi World
Renunţarea la fumat, chiar şi mai târziu în viaţă, ar putea ajuta la încetinirea apariţiei problemelor de...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nu ai cum să-l recunoști! A jucat în "Singur acasă", dar azi nu se mai poate deplasa decât în cărucior
UTV
Emily Burghelea, momente de panică înainte de naștere. „Mi s-a rupt apa ca în filme” – a devenit mamă pentru...