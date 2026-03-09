Nicușor Dan, discuții cu președintele Consiliului European, înaintea reuniunii liderilor UE de la Bruxelles

Șeful statului Nicușor Dan a avut, luni, o convorbire telefonică cu președintele Consiliului European, în care a discutat despre prioritățile României și temele majore pentru pregătirea reuniunii liderilor europeni programată în perioada 19-20 martie la Bruxelles.

„Dialogul s-a concentrat pe teme care vizează competitivitatea și Piața Unică, tranziția către energia verde, bugetul Uniunii Europene și relansarea industriei europene. I-am transmis președintelui Costa că ne dorim o Piață Unică complet integrată, precum și o simplificare semnificativă a birocrației și a poverii administrative”, a scris Nicușor Dan, luni pe Facebook.

Președintele României a subliniat importanța capitolului energie, mai ales în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

„Așa cum am mai spus, ne dorim ca tranziția către energia verde să se desfășoare într-un ritm și cadru care să nu afecteze iremediabil competitivitatea companiilor europene și românești”, a precizat acesta.

Un alt subiect discutat a fost viitorul cadru bugetar european.

Nicușor Dan a afirmat că „perspectiva României trebuie să fie corect înțeleasă. Bugetul UE trebuie să asigure fonduri relevante pentru a asigura creșterea competitivității inclusiv în zona statelor estice, din care face parte și țara noastră, națiuni care au un decalaj istoric față de nivelul de dezvoltare al celorlalte state membre”.

Șeful statului a mai apreciat orientarea deciziilor europene către stimularea competitivității și investiții care să asigure un sistem energetic rezilient la șocuri externe.

