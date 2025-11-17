Nicușor Dan, discuții la Cotroceni cu Enrico Letta: infrastructura, energia și industria europeană, teme centrale ale întâlnirii

Președintele Nicușor Dan l-a primit, luni la Palatul Cotroceni, pe fostul premier al Italei Enrico Letta, autor al raportului „Much More than a Market”, dedicat viitorului Pieței Unice Europene. Temele abordate de cei doi au vizat „oportunitățile de dezvoltare în special în domeniile financiar, telecom și energie, dar am discutat și despre viitorul industriei europene”.

„Am avut o discuție substanțială despre aplicarea recomandărilor raportului în România și despre cum ne putem alinia strategic la dezvoltarea Pieței Unice. Țara noastră se află încă în proces de convergență, cu decalaje regionale și provocări în infrastructură, guvernanță și capacitate administrativă, aspecte esențiale care afectează mediul de afaceri și investițiile”, a scris Nicușor Dan, luni pe rețeaua X.

El a mai spus că a abordat cu Enrico Letta și „oportunitățile de dezvoltare în special în domeniile financiar, telecom și energie, dar am discutat și despre viitorul industriei europene”.

„Un obiectiv central este ca România să participe activ la consolidarea economică europeană și, în același timp, să își dezvolte propriile firme competitive”, a mai spus șeful statului.

Un alt subiect discutat a fost cel legat de „nevoia de a avea mai mulți campioni europeni care să poată face față competiției din SUA și China, astfel încât să ne asigurăm că în Europa și în România vom avea în continuare slujbe cât mai bine plătite în industriile viitorului”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu