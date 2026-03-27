Nicușor Dan, discuții la Cotroceni cu șeful Parlamentului turc: Securitatea la Marea Neagră și parteneriatul strategic, în prim-plan

Șeful statului Nicușor Dan a discutat, vineri la Palatul Cotroceni, președintele Marii Adunări Naționale a Turciei cu Numan Kurtulmuş despre securitatea la Marea Neagră, stabilitatea regională și consolidarea parteneriatului economic dintre România și Turcia, în contextul actualelor provocări de securitate din regiune.

„M-am întâlnit astăzi la Palatul Cotroceni cu Numan Kurtulmuş, președintele Marii Adunări Naționale a Turciei. Dialogul nostru a reconfirmat prietenia durabilă și Parteneriatul Strategic care leagă România și Turcia încă din 2015”, a transmis președintele., într-o postare pe Facebook.

Potrivit mesajului publicat, principalele teme abordate au vizat stabilitatea regională și securitatea la Marea Neagră.

„Stabilitatea regională și securitatea la Marea Neagră au constituit principalele subiecte ale discuțiilor. Ca aliați NATO și state riverane Mării Negre, țările noastre poartă o responsabilitate specială pentru menținerea păcii în această regiune de importanță strategică, mai ales în contextul conflictelor în curs din Ucraina și Orientul Mijlociu”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele a oferit și un exemplu concret al cooperării bilaterale: „Un exemplu concret în acest sens este cooperarea noastră în cadrul Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră”.

În plan economic, mesajul evidențiază importanța relațiilor comerciale dintre cele două state. „Turcia este cel mai important partener comercial al României din afara Uniunii Europene și suntem hotărâți să valorificăm pe deplin potențialul acestei relații”, a arătat șeful statului.

De asemenea, președintele a menționat rolul comunităților din cele două țări în consolidarea relației bilaterale: „Comunitatea turco-tătară din România și comunitatea românească din Turcia atestă legăturile profunde dintre cele două poporare și reprezintă o sursă de inspirație pentru viitorul parteneriatului nostru”.

În încheiere, acesta și-a exprimat optimismul cu privire la evoluția cooperării româno-turce: „Sunt încrezător că schimbul de opinii de astăzi va da un nou impuls cooperării noastre în toate domeniile.”

Editor : Ana Petrescu