Nicușor Dan a vorbit în conferința de presă susținută la Berlin despre intervenția telefonică a lui Donald Trump în ședința „Coaliției de Voință”. Președintele a spus că șeful de la Casa Albă a transmis că este optimist în ceea ce privește o pace în Ucraina. De asemenea, Trump și-a arătat solidaritatea cu această „Coaliție de Voință”.

„Domnul Kushner (negociator de pace pentru războiul din Ucraina – n.red.) a făcut un rezumat a ceea ce s-a întâmplat până la discuția de azi, iar domnul președinte Trump, prin intervenția lui la telefon, a rezumat discuția de azi (de la întâlnirea cu Putin și Xi Jinping – n.red.)”, a spus Nicușor Dan.

„Discuția de azi nu a fost un eveniment extraordinar în parcursul fiecăreia dintre părțile implicate, a fost o etapă într-un proces. Statele Unite își doresc pacea în Ucraina. Există discuții și cu partea rusă și cu partea ucraineană. Există părți care sunt mai optimiste și altele care sunt mai pesimiste despre dorința Rusiei cu privire la pace. Eu sunt dintre cele mai pesimiste în acest moment”, a subliniat președintele României.

Nicușor Dan a precizat că Donald Trump s-a referit la războiul din Ucraina ca fiind „ceva rău”, pentru că „aduce multă suferință și aduce pierdere, pierderi economice semnificative”.

„Deci, că eforturile noastre pentru pace trebuie să se întețească și că domnia sa este optimist că prin voința tuturor vom ajunge acolo. Pe scurt, ăsta a fost mesajul. Și ce e important pentru noi, și prin prezența celor doi negociatori și prin mesajul pe care președintele Trump l-a transmis, a fost un gest de solidaritate cu această «Coaliție de Voință»”, a adăugat președintele.

Editor : Liviu Cojan