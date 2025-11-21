Nicușor Dan, după ce CCR a devansat termenul de judecare a legii care majorează taxele: „Un gest de responsabilitate”

Președintele Nicușor Dan a comentat, vineri, decizia CCR de a devansa termenul pentru judecarea contestației AUR asupra legii care majorează taxele, după ce premierul Ilie Bolojan a transmis o solicitare judecătorilor pentru preschimbarea termenului inițial. Șeful statului precizează că „este un gest responsabil al unei instituții a statului român”.

„Este un gest responsabil al unei instituții a statului român. Ca să vă dau un exemplu, când două părți au un litigiu în fața unei instanțe civile ordinare și instanța fixează termenul în iunie 2026 iar o parte spune că e un motiv de urgență, de când judecătorul sau completul apreciază, decalează acest termen. Nu e nicio problemă. Dimpotrivă, e un gest de responsabilitate”, spune Nicușor Dan.

CCR a stabilit o nouă dată, pe 10 decembrie, pentru judecarea contestației depuse de AUR asupra legii care majorează taxele, după ce premierul Ilie Bolojan a transmis o solicitare judecătorilor Curții pentru preschimbarea termenului inițial.

Curtea stabilise data de 21 ianuarie 2026 pentru a discuta această sesizare, lucru care ar fi blocat aplicarea de la 1 ianuarie a creșterii impozitelor pe proprietate și autovehicule, a taxei pe dividende și a tarifelor pentru coletele din afara UE. Decizia ar fi lăsat Guvernul fără măsurile fiscale pe care conta pentru acoperirea deficitului bugetar.

