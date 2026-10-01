Nicușor Dan a vorbit într-o conferință de presă, susținută în Cehia, despre nemulțimirile exprimate de miile de români în legătură cu activitatea sa politică, și care l-au criticat miercuri în mediul online, după respingerea guvernului Mureșan în Parlament.

„Emoţia este absolut justificată, pentru că fiecare dintre noi îşi proiectează o formulă de guvern care crede în mod legitim, emoţional, că rezolvă cel mai bine problemele societăţii româneşti. Dar este o diferenţă între emoţie şi dorinţă şi un principiu fundamental al democraţiei care este majoritatea. Şi aici este, dacă vreţi să o spunem foarte direct, aici este diferenţa fundamentală între mulţi din oamenii care m-au susţinut şi acum se declară dezamăgiţi şi poziţia mea”, a răspuns preşedintele.

Acesta a precizat că fără majoritate nu se poate face nimic: „Din păcate, 30% e mai mic decât 50%. Nu poţi cu 30%, cu oricâtă bună intenţie, dacă nu ai o disponibilitate de negociere şi o disponibilitate de a ceda, a conceda din programul tău şi ajunge la 51%, nu poţi să guvernezi. Asta este realitatea simplă pe care am spus-o de mai multe ori”.

Şeful statului a explicat că are şi el o realitate ideală la care se raportează: „Înţeleg tipul acesta de reacţii şi bineînţeles că am şi eu în capul meu o realitate ideală la care mă raportez. Numai că una e una, alta este alta”.

Preşedintele Nicuşor Dan a postat, miercuri seară, pe Facebook, textul declaraţiei de presă în care a vorbit despre „un eşec al Parlamentului” care nu a reuşit să instaleze un nou Guvern, dar şi despre faptul că va avea noi consultări cu partidele în cursul zilei de luni.

În patru ore, textul a strâns aproape 10.000 de comentarii, toate negative.

„Cred că trebuie să va asumaţi exclusiv acest eşec”, i-a transmis o persoană.

„Ce credeţi că se poate întâmpla, până luni, ce nu s-a întâmplat în ultimele 5 luni?”, este un alt comentariu.

Foarte multe persoane îi cer preşedintelui să nu desemneze premier de la PSD sau AUR, dar îl şi acuză că face jocul acestor partide.

Editor : Liviu Cojan