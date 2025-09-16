Live TV

Nicușor Dan felicită Parchetul General pentru ancheta privind anularea alegerilor, dar critică instituția pentru „activitatea generală”

Data publicării:
Nicușor Dan, președintele României.
Nicușor Dan, președintele României. Foto: Profimedia Images

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi, că cercetarea prezentată de Procurorul General reprezintă o dovadă consistentă a acţiunilor de dezinformare din partea Rusiei în România și a influențării alegerilor prezidenţiale din 2024.

Preşedintele Nicușor Dan a transmis, printr-un mesaj postat pe Facebook că „cercetarea prezentată azi de Procurorul General reprezintă o dovadă consistentă a acţiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România din ultimii ani şi a influenţării substanţiale a alegerilor prezidenţiale din 2024”.

„Pentru că este o chestiune de siguranţă naţională, invit media să cerceteze în continuare faptele pe care parchetul le-a putut face publice şi să le prezinte publicului. Pentru că este o chestiune care a afectat coeziunea socială, îi invit pe toţi românii să se informeze cu privire la ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2024 şi în ultimii ani în spaţiul comunicaţional românesc”, a mai spus şeful statului. 

Anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost influențată de un amplu război hibrid orchestrat de Rusia, a spus procurorul general al României, Alex Florența, care a explicat că acesta a combinat atacuri cibernetice asupra unor instituții cheie cu o campanie online agresivă realizată prin inteligența artificială.

De asemenea, Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii acestuia au fost trimiși în judecată în dosarul în care sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat. Potrivit unor surse judiciare, Călin Georgescu ar fi fost creierul din spatele lui Horațiu Potra și a mercenarilor acestuia, care au fost prinși în decembrie 2024, în urma unui apel la 112, în timp ce veneau înarmați la București pentru a deturna un protest (care nu a mai avut loc) și a genera violențe în Capitală, pe fondul anulării primului tur al alegerilor prezidențiale.

Există indicii potrivit cărora mercenarul Horațiu Potra ar încerca să obțină azil politic în Federația Rusă, a declarat, marți, în conferința de presă, procurorul general al României, Alex Florența. 

Citește și: Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat

