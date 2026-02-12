Nicușor Dan, după ce Simion a fost acuzat că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: Nu a fost primit de nimeni în SUA

Președintele Nicușor Dan a comentat, joi seară, acuzațiile lansate de omul de afaceri Dragoș Sprînceană că George Simion a făcut lobby în SUA ca România să fie scoasă din Visa Waiver. „N-a fost primit de nimeni în Statele Unite. Asta e relevant pentru credibilitatea pe care oamenii aceștia o au,” a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă are informaţii despre faptul că, potrivit omului de afaceri Dragoș Sprînceană , George Simion a făcut lobby în SUA ca România să fie scoasă din Visa Waiver, Nicuşor Dan a răspuns că nu are informaţii suplimentare şi a subliniat că la ultima vizită „nu a fost primit de nimeni în SUA”.

„Nu am mai multe informații decât aveți dvs pe chestiunea asta, însă ce este relevant este că același om politic român a mulțumit în urmă cu 8-9 luni Statelor Unite că ne-au scos din acest program. Și de asemenea că, același om politic, cu o numeroasă delegație, n-a fost primit de nimeni în Statele Unite. Asta e relevant pentru credibilitatea pe care oamenii aceștia o au pe plan internațional”, a declarat Nicușor Dan.

Dragoș Sprînceană, om de afaceri stabilit în SUA, care fusese propus de Marcel Ciolacu la începutul anului 2025 să fie „emisar special” pentru relația dintre România și Statele Unite, a lansat o serie de acuzații cu privire la programul Visa Waiver. Acesta susține că George Simion i-ar fi recunoscut că a făcut lobby pentru ca România să fie scoasă din program, ca să câștige capital electoral împotriva Coaliției de guvernare. În replică, AUR susține că este vorba despre „păreri personale”.

