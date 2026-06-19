Nicușor Dan, după ce Tribunalul Ilfov a intervenit în scandalul din PNL: „Ați văzut vreun partid să se jeneze să dea oameni afară?”

Președintele Nicușor Dan a spus, într-o conferință de presă susținută vineri, că decizia prin care Tribunalul Ilfov a înregistrat și judecat în aceeași zi cererea taberei Veștea din PNL de a suspenda hotărârile conducerii partidului, produce efecte „insignifiante”.

„Decizia de la tribunalul Ilfov a căpătat, la anumiți oameni care se exprimă în spațiul public, efecte apocaliptice. E o hotărâre, habar nu am, nu mă pronunț pe o hotărâre judecătorească, dar ca efecte este...insignifiantă”, a fost răspunsul președintelui, întrebat în timpul conferinței de presă de vineri, susținută la finalul Consiliului European, cum comentează decizia Tribunalului Ilfov, dată cu o zi în urmă.

Președintele a întrebat retoric dacă în ultimii 35 de ani „ați văzut vreun partid care să se jeneze să dea oameni afară, pentru că există un motiv sau nu există un motiv?”.

„E o voință politică și nu a fost niciodată, poate din păcate, cenzurată de instanțele de judecată”, a adăugat Nicușor Dan.

Reamintim că Tribunalul Ilfov a înregistrat pe 18 iunie un proces deschis de mai mulți membri PNL din tabăra Veștea prin care aceștia au cerut suspendarea deciziilor, prin ordonanță președințială (procedură de urgență), adoptate de conducerea partidului la începutul săptămânii.

Decizia, prin care Tribunalul Ilfov a dat câștig de cauză taberei Veștea, a venit în aceeași zi.

Deciziile atacate erau cele adoptate de Biroul Politic Național al PNL, prin care conducerea liberală le recomanda parlamentarilor să nu voteze Guvernul Adrian Veștea și prevedea că cei care ar susține sau ar participa la guvernare se plasează în afara partidului. Detalii, aici.

Vineri, tabăra Veștea din PNL a deschis un nou proces, prin aceeași procedură, prin care reclamă modul în care conducerea PNL a convocat Congresul de duminică. Detalii, aici.

Editor : M.G.