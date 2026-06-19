Live TV

Nicușor Dan, după ce Tribunalul Ilfov a intervenit în scandalul din PNL: „Ați văzut vreun partid să se jeneze să dea oameni afară?”

Data publicării:
Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele Nicușor Dan a spus, într-o conferință de presă susținută vineri, că decizia prin care Tribunalul Ilfov a înregistrat și judecat în aceeași zi cererea taberei Veștea din PNL de a suspenda hotărârile conducerii partidului, produce efecte „insignifiante”.

„Decizia de la tribunalul Ilfov a căpătat, la anumiți oameni care se exprimă în spațiul public, efecte apocaliptice. E o hotărâre, habar nu am, nu mă pronunț pe o hotărâre judecătorească, dar ca efecte este...insignifiantă”, a fost răspunsul președintelui, întrebat în timpul conferinței de presă de vineri, susținută la finalul Consiliului European, cum comentează decizia Tribunalului Ilfov, dată cu o zi în urmă.

Președintele a întrebat retoric dacă în ultimii 35 de ani „ați văzut vreun partid care să se jeneze să dea oameni afară, pentru că există un motiv sau nu există un motiv?”.

„E o voință politică și nu a fost niciodată, poate din păcate, cenzurată de instanțele de judecată”, a adăugat Nicușor Dan. 

Reamintim că Tribunalul Ilfov a înregistrat pe 18 iunie un proces deschis de mai mulți membri PNL din tabăra Veștea prin care aceștia au cerut suspendarea deciziilor, prin ordonanță președințială (procedură de urgență), adoptate de conducerea partidului la începutul săptămânii.

Decizia, prin care Tribunalul Ilfov a dat câștig de cauză taberei Veștea, a venit în aceeași zi.

Deciziile atacate erau cele adoptate de Biroul Politic Național al PNL, prin care conducerea liberală le recomanda parlamentarilor să nu voteze Guvernul Adrian Veștea și prevedea că cei care ar susține sau ar participa la guvernare se plasează în afara partidului. Detalii, aici

Vineri, tabăra Veștea din PNL a deschis un nou proces, prin aceeași procedură, prin care reclamă modul în care conducerea PNL a convocat Congresul de duminică. Detalii, aici

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Prima reacție a lui Mojtaba Khamenei după semnarea memorandumului cu SUA
BUCURESTI - REUNIUNEA CONSILIULUI PNL - 28 IUN 2025
3
PNL a convocat Congresul. Bolojan vrea să-l excludă pe Veștea și să taie numărul de șefi...
ID38581_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Prima reacție din PNL după demisia lui Cătălin Predoiu din conducerea partidului
2026-06-15-1467
5
Veștea s-a răzgândit, nu mai depune programul de guvernare și lista miniștrilor la...
I-au spart capul comentatorului, în timpul meciului de la CM 2026: "Am auzit când a fost lovit"
Digi Sport
I-au spart capul comentatorului, în timpul meciului de la CM 2026: "Am auzit când a fost lovit"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan
Nicușor Dan: Nu e nicio legătură între ce am promis eu și deciziile magistrațiilor de ieri
Nicușor Dan critică Agenția de Integritate: Care e rolul ei? Să caute virgule în actele funcționarilor publici?
ciprian ciucu si jurnalisti langa el
Nicușor Dan, despre dosarul lui Ciucu: În sfârșit, nu mai avem stenograme din dosare, ani de zile făceam justiție la televizor
eugen tomac, nicusoar dan si adrian vestea
De ce l-a desemnat Nicușor Dan pe Adrian Veștea fără să întrebe PNL. Explicațiile președintelui: „Nu fac jocuri de partid”
sigla pnl
Consiliul Național al PNL a decis convocarea congresului extraordinar duminică (surse)
Recomandările redacţiei
sigla psd
Condițiile PSD pentru a vota viitorul guvern: Creșterea salariului...
adrian vestea inquam photos george calin
Echipa Veștea merge din nou în instanță: reclamă organizarea...
nicusor dan constanta dana 78 drona
„Situația e gravă”. Miruță a cerut lămuriri de la Kiev după explozia...
Daniel (Dani) Mocanu si Ionut Nando Mocanu sunt adusi in tara pe aeroportul Otopeni, Ilfov, 20 martie 2026.
Dani Mocanu și luptătorul „Neveu” au fost duși la audieri la...
Ultimele știri
Sectorul financiar-bancar respinge acuzațiile de manipulare a ROBOR: „Concluziile Consiliului Concurenței reprezintă un abuz”
Primarul Veneției vrea o taxă de cinci ori mai mare pentru turiştii care vizitează oraşul o zi
Român condamnat la închisoare pe viață în Italia. În primele 18 luni va sta în izolare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O cântăreață din România, declarații ferme despre alegerea de a nu avea copii: „Fericirea nu vine la pachet...
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați
Fanatik.ro
El e puștiul surpriză luat de Nuno Campos în Polonia! Dinamo, aproape de un nou transfer
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Răzvan Sava a semnat pe 3 ani cu U Craiova! Când va fi prezentat. Update Exclusiv
Adevărul
De ce vin nepalezii, srilankezii și indienii să muncească în România. Ce salarii au în țările lor
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
Camelia Mitoșeru, revoltată de prețurile mari din piețe: „Românii cumpără trei roșii și cinci cartofi, e...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata: Robert Lewandowski a spus "DA" și a semnat până în 2028!
Pro FM
Rod Stewart, 19 ani de mariaj cu soția model. Mesajul transmis de artist pentru femeia care i-a vindecat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jodie Comer nu l-a recunoscut pe Hugh Jackman după transformarea lui „spectaculoasă” din „The Death of Robin...
Adevarul
Denise Rifai, reacție fermă în dosarul în care e anchetat Ciprian Ciucu: „Nu am făcut niciun denunț”
Newsweek
2.500.000 pensii intră mai devreme pe card în iulie. De ce? Care români primesc bani în plus la pensie?
Digi FM
Plaja greceească iubită și de români a fost închisă. Accesul e complet interzis, iar motivul e îngrijorător
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când are loc solstițiul de vară în 2026, ziua cea mai lungă din an. Ce semnificații are acest moment special
Digi Animal World
Poziția preferată de somn a pisicilor ascunde un secret. De ce se ghemuiesc atât de des
Film Now
Jason Momoa, pe covorul roșu cu cei doi copii ai săi, care au furat atenția. Fiul lui e deja cât el de înalt...
UTV
Jason Momoa și copiii lui au furat toate privirile la premiera „Supergirl”. Lola și Nakoa-Wolf au apărut rar...