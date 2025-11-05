Live TV

Nicușor Dan, după discuțiile cu Mark Rutte: România își consolidează postura de apărare prin inițiativa Eastern Sentry

Data publicării:
nicusor dan mark rutte
Nicușor Dan și Mark Rutte, la Palatul Cotroceni. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a transmis că apreciază determinarea  lui Mark Rutte de a aduce mai multe capabilități ân România, atunci când este nevoie, prin inițiativa Eastern Sentry. Șeful statului a adăugat că discuțiile cu secretarul general al NATO au fost unele ample, despre mediul de securitate și necesitatea „protejării infrastructurii critice și abordării amenințărilor hibride și a securității cibernetice”.

„Astăzi l-am primit pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, în prima sa vizită în România. Am avut cu Mark discuții ample despre mediul de securitate, în special despre Flancul Estic și regiunea Mării Negre. Vom intensifica măsurile pentru a consolida postura noastră de apărare și descurajare. În acest sens, inițiativa Eastern Sentry reprezintă un pas important spre întărirea semnificativă a activităților de vigilență ale Alianței în România și de-a lungul întregului Flanc Estic. Această operațiune aliată are ca scop oferirea treptată a unui răspuns la amenințarea reprezentată de dronele care pătrund în spațiul aerian al NATO, asigurând totodată o reacție fermă la orice alt tip de amenințare aeriană”, a scris Nicușor Dan, miercuri pe rețeaua X.

Citește și: Mark Rutte, după discuțiile cu Nicușor Dan: Dacă va avea loc un atac în România, sunt 31 de state NATO care vor veni să o salveze

„Apreciez determinarea lui Mark de a aduce mai multe capabilități aliate în România, atunci când este nevoie, prin intermediul inițiativei Eastern Sentry”, a continuat șeful statului.

„Am subliniat, de asemenea, necesitatea de a continua să acordăm atenție protejării infrastructurii critice și abordării amenințărilor hibride și a securității cibernetice. România va continua să își îndeplinească rolul în asigurarea securității transatlantice, așa cum am convenit la ultimul nostru summit de la Haga. Apărarea colectivă rămâne nucleul Alianței noastre”, a conchis Nicușor Dan.

Citește și: Mark Rutte, despre retragerea de trupe SUA din România: „Nu este ceva singular”

