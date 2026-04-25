Nicușor Dan, după drona prăbușită în Galați: Condamn ferm comportamentul iresponsabil al Rusiei. România nu este parte a conflictului

Președintele Nicușor Dan a transmis, sâmbătă, că instituțiile responsabile au acționat coordonat și au reușit să reducă riscurile prin detonarea controlată a fragmentelor provenite din drona rusească. Șeful statului a condamnat ferm comportamentul Rusiei și a afirmat că incidentul de la Galați arată lipsa de respect față de dreptul internațional și pune în pericol siguranța cetățenilor României, stat membru NATO.

„Cetățenii trebuie să fie în siguranță, iar acest obiectiv rămâne prioritatea absolută. Instituțiile responsabile au acționat corect și coordonat, reușind să minimizeze riscurile prin detonarea controlată a fragmentelor provenite din drona rusească. În același timp, nu putem ignora realitatea unui război aflat la granițele noastre, care generează provocări și vulnerabilități ce trebuie tratate cu maximă seriozitate”, susține președintele României, într-un comunicat publicat de Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan a condamnat comportamentul iresponsabil al Rusiei, pe care îl descrie ca fiind unul iresponsabil. De asemenea, șeful statului punctează că incidentul din municipiul Galați demonstrează lipsa de respect a Rusiei față de normele de drept internațional.

„Condamn ferm comportamentul iresponsabil al Rusiei. Astfel de incidente, precum drona căzută azi noapte la Galați, demonstrează lipsa de respect față de normele de drept internațional, punând în pericol siguranța cetățenilor României, stat membru al NATO. România nu este parte la acest conflict. Și totuși, consecințele lui se resimt pe străzile noastre, în gospodăriile și în viețile cetățenilor. Acesta este primul incident în care proprietăți românești au fost efectiv avariate, un prag pe care îl privim cu toată seriozitatea”, precizează președintele.

De asemenea, șeful statului arată că incidentul din municipiul Galați subliniează nevoia accelerării programelor de înzestrare și modernizare a Armaei, mai exact programul SAFE.

„Sprijinul acordat Ucrainei încă din prima zi a războiului provocat de Rusia a fost și rămâne o decizie corectă, în acord cu valorile și interesele noastre, iar acest lucru trebuie reafirmat cu tărie de la toate nivelurile statului pentru a spulbera orice urmă de îndoială a unor cetățeni. Ca stat membru NATO și al Uniunii Europene, România participă activ la eforturile de întărire a securității comune. Incidentul de azi noapte subliniază însă necesitatea accelerării programelor de înzestrare și modernizare a Armatei, astfel încât să răspundem adecvat riscurilor actuale. Planul de achiziții din SAFE este esențial. Le mulțumesc tuturor celor implicați, personal MAI, MApN și SRI, pentru intervenția profesionistă, evacuarea în siguranță a cetățenilor și gestionarea responsabilă a întregii situații”, mai precizează președintele.

