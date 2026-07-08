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Nicușor Dan, după întâlnirea cu premierul Mark Carney: L-am invitat la București și am acceptat invitația de a vizita Canada

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Nicușor Dan și premierul Canadei Mark Carney. Foto: Nicușor Dan X
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Președintele Nicușor Dan a anunțat, miercuri, că a avut o întrevedere cu premierul Canadei, Mark Carney, în marja reuniunii de la Ankara, context în care cei doi lideri și-au adresat invitații reciproce de vizită. România și Canada își vor consolida parteneriatul strategic, cu accent pe dezvoltarea cooperării în domeniul energiei nucleare, a mai precizat șeful statului.

„Am avut astăzi o întâlnire excelentă la Ankara cu prim-ministrul Canadei, Mark Carney, căruia i-am adresat invitația de a vizita Bucureștiul. De asemenea, am fost foarte bucuros să accept invitația sa de a vizita Canada”, a transmis șeful statului, miercuri pe rețeaua X.

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El a subliniat că România și Canada au o relație strategică solidă, cu un accent deosebit pe cooperarea în domeniul energiei nucleare.

„Canada este unul dintre cei mai apropiați și de încredere parteneri ai României. Cooperarea noastră în domeniul energiei nucleare este deosebit de solidă și are un potențial semnificativ de dezvoltare”, a mai scris Nicușor Dan.

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Președintele României a arătat că țara noastră intenționează să aprofundeze acest parteneriat și să valorifice experiența acumulată în utilizarea tehnologiei canadiene.

„Suntem hotărâți să aprofundăm acest parteneriat și să valorificăm experiența vastă a României în utilizarea tehnologiei canadiene, inclusiv prin împărtășirea acestei expertize în regiunea noastră”, a precizat șeful statului.

Nicușor Dan a adăugat că România și Canada vor continua să dezvolte Parteneriatul Consolidat dintre cele două state.

„Vom continua să dezvoltăm Parteneriatul Consolidat dintre România și Canada, valorificând pe deplin oportunitățile pe care acesta le oferă, în beneficiul cetățenilor noștri și al unei Alianțe transatlantice puternice”, a transmis președintele pe rețeaua X.

Editor : Ana Petrescu

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