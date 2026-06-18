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Nicuşor Dan, după prima reuniune a grupului Prietenii Coeziunii la Bruxelles: „Pledăm pentru un buget al UE ambiţios”

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Preşedintele Nicuşor Dan şi premierul italian, Giorgia Meloni
Preşedintele Nicuşor Dan şi premierul italian, Giorgia Meloni. Foto: Facebook/NicușorDan
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Preşedintele Nicuşor Dan şi premierul italian, Giorgia Meloni, au organizat joi prima reuniune de coordonare a grupului „Prietenii Coeziunii” la nivel de lideri, înaintea discuţiilor privind cadrul financiar multianual (MFF) 2028-2034, a anunţat şeful statului român pe Facebook.

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„Vom continua să pledăm pentru un buget al UE ambiţios, cu resurse suficiente pentru politica de coeziune şi politica agricolă comună, precum şi pentru consolidarea competitivităţii generale în întreaga Uniune Europeană”, a subliniat preşedintele Dan.

Comisia Europeană a propus pentru perioada 2028-2034 un buget multianual de aproximativ 2.000 de miliarde de euro, care include o reformă amplă a principalelor instrumente de finanţare ale Uniunii.

Propunerea prevede o reducere de aproximativ 10% a fondurilor destinate Politicii Agricole Comune şi Politicii de Coeziune, măsură contestată de un grup de 17 state membre, printre care şi România.

În urmă cu o săptămână, preşedinţia cipriotă a Consiliului UE a prezentat o nouă variantă de compromis. Documentul menţine în mare parte reducerile pentru agricultură şi coeziune, dar introduce creşteri limitate pentru unele state beneficiare şi reduce cu aproximativ 2% dimensiunea totală a bugetului propus de Comisia Europeană.

Noua propunere prevede, de asemenea, diminuarea fondurilor destinate competitivităţii economice, apărării şi acţiunii externe a Uniunii. Negocierile dintre statele membre şi Parlamentul European urmează să se intensifice în perioada următoare, obiectivul fiind adoptarea cadrului financiar multianual până la sfârşitul anului 2026.

Viitorul MFF (2028-2034) este unul dintre principalele subiecte ale Consiliului European de vară, ce are loc joi şi vineri la Bruxelles.

Editor : C.L.B.

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