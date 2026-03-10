Nicușor Dan, după reuniunea „Prietenii Competitivității”: Liderii UE cer măsuri urgente pentru scăderea prețurilor la energie

Președintele Nicușor Dan a participat, marți seară, la o reuniune prin videoconferință a grupului de state „Prietenii Competitivității”, unde liderii europeni au discutat despre impactul creșterii prețurilor la energie asupra economiei și industriei europene. Discuțiile au avut loc în contextul pregătirii Consiliului European din 19-20 martie 2026.

„Am avut în această seară un dialog aplicat cu liderii europeni în cadrul reuniunii prin videoconferință a grupului de state „Prietenii Competitivității”. A fost o întâlnire foarte utilă din perspectiva coordonării pozițiilor noastre, în pregătirea Consiliului European din 19-20 martie 2026”, a scris șeful statului pe rețeaua X.

Pe lângă președintele României, la întâlnire au participat lideri din Italia, Belgia, Germania, Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Luxemburg, Regatul Țărilor de Jos, Polonia, Slovacia și Danemarca.

Prețurile la energie, principalul subiect al discuțiilor

Potrivit președintelui, discuțiile s-au concentrat în special pe creșterea prețurilor la energie și pe efectele acesteia asupra competitivității economiei europene.

„Principalul subiect abordat a fost cel legat de prețurile la energie si impactul lor asupra obiectivelor de consolidare a competitivității europene și de stimulare a industriei, agravat recent de creșterea prețurilor la petrol și gaze pe piața internațională, ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat că există un consens între liderii europeni privind necesitatea unor măsuri rapide pentru reducerea costurilor energiei.

„Am subliniat nevoia și importanța unor măsuri urgente pentru scăderea prețului energiei, astfel încât să fie redusă presiunea asupra industriei și cetățenilor și să fie relansată competitivitatea economiei europene, iar asupra acestei chestiuni a fost consens între liderii participanți”, a precizat acesta.

UE trebuie să își reducă dependența energetică

În același timp, președintele a arătat că Uniunea Europeană trebuie să analizeze și direcția pe termen mediu și lung în sectorul energetic.

„În paralel, trebuie să facem o analiză a modului în care vom aborda sectorul energetic pe termen mediu și lung, care să vizeze valorificarea rolului resurselor proprii și revalorizarea lor în ansamblul mix-ului energetic european”, a scris Nicușor Dan.

Acesta a subliniat că autonomia energetică a Uniunii Europene trebuie consolidată.

„În mod cert, Uniunea Europeană trebuie să își consolideze autonomia în acest sector și să își reducă dependențele cât mai rapid”, a mai transmis președintele României.

Anterior acestei reuniuni, Nicușor Dan a avut, luni, o convorbire cu președintele Consiliului European Antonio Costa, în care au fost discutate prioritățile României înaintea reuniunii liderilor UE.

România își dorește „o Piață Unică complet integrată, precum și o simplificare semnificativă a birocrației și a poverii administrative”, i-a transmis Nicușor Dan președintelui Consiliului European.

Un alt subiect abordat în convorbirea telefonică a fost viitorul cadru bugetar european.

La Consiliul European de primăvară din 19-20 martie 2026, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen este așteptată să prezinte o foaie de parcurs și un plan de acțiune intitulat „O Europă, o piață”, care vizează aprofundarea integrării pieței unice europene.

Inițiativa ar urma să includă măsuri pentru simplificarea regulilor, reducerea barierelor administrative și consolidarea competitivității economice a Uniunii Europene.

Grupul „Prietenii Competitivității”

Prima reuniune a grupului de state „Prietenii Competitivității” a avut loc pe 12 februarie 2026, înaintea reuniunii informale a Consiliului European de la Alden Biesen (Belgia).

Întâlnirea inaugurală a fost găzduită de prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, împreună cu cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul belgian Bart De Wever.

Discuțiile au fost axate pe trei priorități principale: finalizarea pieței unice europene, simplificarea reglementărilor și reducerea prețurilor la energie și o politică comercială ambițioasă și pragmatică.

De asemenea, liderii au discutat despre relansarea industriei europene, inclusiv prin revizuirea mecanismelor de taxare a emisiilor ETS și CBAM și monitorizarea mai strictă a priorităților stabilite de Consiliul European.

Pe lângă Italia, Germania și Belgia, la acest grup participă mai multe state membre ale UE, inclusiv România, Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franța, Grecia, Ungaria, Luxemburg, Olanda, Polonia, Slovacia și Suedia.

Reuniunea liderilor UE care a avut loc în aceeași zi, după întâlnirea grupului „Prietenii Competitivității”, a evidențiat un consens privind aprofundarea integrării europene, în special prin o piață unică mai integrată și reducerea birocrației.

Editor : Ana Petrescu