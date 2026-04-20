Nicuşor Dan: E esenţial ca orice s-ar întâmpla în zona politică, administraţia să lucreze pentru ca România să primească banii din PNRR

Preşedintele Nicuşor Dan a spus, după ce a trecut în revistă împreună cu ministrul Proiectelor Europene Dragoş Pîslaru stadiul implementării reformelor din PNRR, că e esenţial ca orice s-ar întâmpla în zona politică, administraţia să lucreze pentru ca România să primească banii pe care îi mai are de încasat până la finalul acestui program.

„Mai avem încă foarte multe de făcut ca să ne asigurăm că până la finalul lunii august terminăm totul cu bine, de la proiecte mari de infrastructură şi spitale la reforme complicate, dar mult aşteptate în energie, salarizare publică, justiţie, guvernanţă corporativă şi altele”, a anunţat preşedintele într-o postare pe Facebook.

„Avem consens ca toate legile, actele normative care mai sunt necesare să fie adoptate şi am încredere că toate partidele pro-europene vor fi responsabile cu acest program. Aceste proiecte sunt despre prosperitatea şi securitatea ţării noastre şi interesează toţi cetăţenii în egală măsură indiferent de preferinţele lor electorale”, precizează şeful statului, potrivit News.ro.

Ministrul Proiectelor Europene Dragoş Pîslaru a fost primit la Palatul Cotroceni luni, de la ora 9.15, conform agendei oficiale a preşedintelui.

Pîslaru a vorbit la Digi24 despre discuția pe care a avut-o cu șeful statului.

„Discuția a fost foarte aplicată, exact pe riscurile pe care le avem pe PNRR ca urmare a acestei crize, adică dacă există o retragere de portofolii acolo unde există PSD în acest moment în coordonare, care sunt reformele pe care le avem acolo.

Am făcut un demers în guvern pentru a scoate în evidență cele 14 reforme esențiale care sunt peste 11,8 miliarde de euro, ca penalități. Aceste 14 reforme, opt dintre ele sunt la ministere care sunt coordonate de PSD, deci 58,5-60% din ele sunt la ministere care sunt coordonate de PSD. Și acuma nu pot să nu mă gândesc, cu atât mai mult cu cât cei de la acest partid sunt perfect conștienți de faptul că aceste reforme sunt exact acele lucruri amânate de peste 5 ani de zile și cumva, acuma, brusc, câteva luni înainte, aleg să saboteze întreg demersul. Dacă vom avea o problemă cu implementarea acestor reforme și îngreunarea implementării ca urmare a acestei retrageri, în mod evident va avea consecințe”, a spus Pîslaru.

