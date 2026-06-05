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Video Nicușor Dan: E o chestiune de responsabilitate ca Guvernul Tomac să treacă

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Eugen Tomac, premierul desemnat, și Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Șeful statului consideră că nu există în acest moment o alternativă pentru formarea unui nou executiv, motiv pentru care premierul desemnat Eugen Tomac trebuie să poarte discuții cu partidele politice pentru a trece de votul Parlamentului. 

Întrebat, vineri, ce se întâmplă dacă Eugen Tomac nu strânge majoritatea necesară, Nicușor Dan a transmis:

„Nu vreau să vorbim despre asta acum. Eu cred că este o chestiune de responsabilitate ca acest guvern să treacă, pentru că nu avem o alternativă.”

Președintele a mai subliniat că premierul desemnat va trebui să aibă discuții cu toate partidele pentru a căuta sprijin. „Trebuie să vorbească pe componență și program”, a mai spus Nicușor Dan. 

De asemenea, întrebat dacă se va implica în negocierile din perioada următoare, șeful statului a precizat: „Dacă e nevoie, pe chestiuni foarte importante, dar de acum încolo discuția e la premierul desemnat”. 

Citește și: Planul pregătit în PNL: Guvernul Tomac să pice la vot. Liberalii ar vrea să dea premierul la a doua rundă de consultări (surse)

Editor : A.G.

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