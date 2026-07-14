Președintele Nicușor Dan a declarat în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la Paris că este mulțumit „spre foarte mulțumit” de activitatea parchetelor, care nu mai au „o activitate la alibi”, ascunzându-se după numărul de dosare.

Întrebat dacă are vreun răspuns în legătură cu proiecțiile care se așteaptă în următoarea vreme în justiție, Nicușor Dan a spus că toate cele trei parchete „se mișcă foarte bine” și se consideră „mulțumit” de activitatea lor.

„Vă mărturisesc că trebuia să fie o preocupare pe care, din cauza crizei politice, am amânat-o”, a spus președintele. „În schimb, sunt mulțumit spre foarte mulțumit de activitatea parchetelor. Aduc aminte că în momentul în care am desemnat șefii celor trei parchete, am spus că am invitat societatea să aștepte șase luni ca să vedem rezultate”.

„Mie mi se pare că toate trei se mișcă foarte bine”, a spus Nicușor Dan.

„Dacă vorbim de DIICOT, am avut multe festivaluri la care au apărut anii trecuți incidente legate de consum de droguri, însă anul ăsta am fost bine. Dacă vorbim de Parchetul General, am avut după mult timp anchete serioase vizând magistrații, cazurile de la Constanța. Dacă vorbim de DNA, am avut persoane importante anchetate. Deci, eu cred că pe parchete nu mai vedem un ascunziș, o activitate la alibi care se ascunde după numărul de dosare și vedem o concentrare pe dosare importante, pe teme care preocupă societatea și cred că e important”.

Editor : Sebastian Eduard