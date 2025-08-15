Nicuşor Dan este pesimist cu privire la întâlnirea Trump-Putin: „N-am văzut vreun semn că Rusia şi-ar dori pacea”

Live TV

nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan. Foto: Profimedia

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, întrebat despre întrevederea de vineri seară, din Alaska, dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, că şi-ar dori ca după această întâlnire să existe o încetare imediată a focului, dar că este „relativ pesimist”. „În tot ce a făcut până acum Rusia, n-am văzut vreun semn că şi-ar dori pacea”, a subliniat Nicuşor Dan. Şeful statului a mai spus că fără „sprijinul pe care toată lumea l-a dat Ucrainei, azi Rusia ar fi vecină cu România”.

Întrebat, vineri, după slujba de la Mănăstirea Brâncoveanu, din Sâmbăta de Sus, unde s-a aflat împreună cu familia, cât de importantă este pentru România întâlnirea Trump-Putin, din Alaska, Nicuşor Dan a răspuns că este „foarte importantă pentru toată Europa”, dar că este „şi mai importantă cu cât eşti mai la Est.

„E o întâlnire foarte importantă pentru toată Europa şi cu cât eşti mai la Est cu atât este mai importantă. După cum ştiţi, a fost o discuţie a europenilor şi a aliaţilor lor, Canada, Turcia a participat foarte promiţător, la discuţia de alaltăieri a Coaliţiei de Voinţă a participat şi vicepreşedintele Vance al Statelor Unite. Deci, lucrul bun este că Europa e aliniată cu Statele Unite în demersul acesta. Ăsta e un lucru bun. Pe de altă parte, în tot ce a făcut până acum Rusia, n-am văzut vreun semn că şi-ar dori pacea. Şi de asta eu mi-aş dori foarte mult imediat ca după întâlnirea asta să avem o încetare a focului, dar sunt relativ pesimist”, a declarat Nicuşor Dan pentru Antena 3 CNN, citată de News.ro.

Şeful statului a spus că, dacă nu va avea loc o încetare imediată a focului, atunci este important să fie continuată presiunea economică asupra Rusiei.

„Dacă lucrul acesta nu se va întâmpla (n. red. o încetare a focului), ce s-a discutat la întâlnirea asta a Coaliţiei pentru Voinţă a fost că Rusia suferă economic în urma sancţiunilor pe care ţările occidentale le-au aplicat. Şi atunci e important ca, dacă nu se întâmplă să avem încetarea focului, să continuăm cu presiunile astea economice şi, bineînţeles, cu sprijinul pentru Ucraina”, a spus Nicuşor Dan.

Întrebat care ar fi un deznodământ just pentru Ucraina, al negocierilor, dacă vor fi aceste negocieri, preşedintele a răspuns: „Nu ne putem aştepta în mod pragmatic ca Rusia care a intrat în teritoriul ucrainean, în urma acestei discuţii, să spună, ne retragem şi lăsăm... Dar o încetare a focului ar fi binevenită pentru toată lumea, garanţii de securitate pentru teritoriul care e rămas, de asemenea, ar fi foarte bine. Cam ăsta este punctul la care suntem. Din nou, ar fi foarte important ca peste o săptămână, peste două săptămâni să avem o discuţie în trei în care să fie şi Ucraina”.

În legătură cu apropierea ţărilor est-europene de Rusia, inclusiv a României, şi dacă românii ar trebui să-şi facă griji, preşedintele Nicuşor Dan a spus că, „din fericire”, România nu este vecină cu Rusia.

„Din fericire, noi nu suntem vecini cu Rusia, dar, pe de altă parte, avem un război hibrid pe care îl vedem. Şi nu îl vede doar România. L-am văzut în alegerile din Germania, îl vedem în multe ţări europene, în Republica Moldova, cu atât mai puternic cu cât se apropie alegerile parlamentare de la sfârşit de septembrie. Deci e clar că Rusia este agresivă cu Europa, încearcă inclusiv să intervină în alegeri astfel încât să aibă nişte guvernări care să le fie apropiate, iar faptul că Ucraina rezistă asta înseamnă că noi suntem mai departe de acest pericol. Şi asta e şi raţiunea pentru care România, împreună cu toate ţările europene, a ajutat Ucraina”, a explicat Nicuşor Dan.

Şeful statului a subliniat că, din fericire, multe ţări „mai bogate ca România” au conştientizat pericolul şi au contribuit „mult, mult mai mult decât România”, în special ţări din vestul Europei, pentru a sprijini Ucraina.

„Din fericire, Ucraina rezistă şi economia Rusiei este sub mare presiune. Deci nu se pune problema de pericol imminent pentru România în momentul acesta. Asta este vestea pe care s-o dăm România. Numai că, fără tot sprijinul acesta pe care toată lumea l-a dat Ucrainei, azi Rusia ar fi vecină cu România. Asta trebuie să înţelegem”, a conchis şeful statului.

